Lin-Manuel Miranda envía mensaje de motivación a los graduandos de P.Rico

Nueva York – El dramaturgo, actor y músico de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda envió este viernes un vídeo de motivación a los graduandos de Puerto Rico, que a causa de la pandemia del COVID-19, no podrán festejar su graduación este año.

“Queridos estudiantes de Puerto Rico, clase de 2020. Ustedes son la clase graduanda de los fuertes. Vivieron el azote de Irma y María, las protestas que trajeron un cambio de gobierno y este último semestre comenzó con terremotos y termina con la pandemia de COVID-19”, arrancó diciendo Miranda en el vídeo.

El artista reconoció que “sería mucho mejor tener una graduación con amigos y familiares, y un ‘prom’ (fiesta de graduación) para bailar salsa, merengue y reguetón, en vez de ‘Yo perreo sola'”, dijo, en referencia al tema de Bad Bunny.

“Estamos aprendiendo las últimas lecciones remotamente, andamos lavándonos las manos y usando mascarillas. Estoy seguro que esto no es lo que esperaban de su graduación. Han trabajado fuerte para llegar a la recta final, y las expectativas que tenían de este momento eran altas, pero el mundo está patas arriba”, indicó.

Ante ello, Miranda afirmó “que cuando salgamos de esta tragedia, nada que enfrenten en el futuro será tan difícil como lo que estamos viviendo ahora”.

“Pero en la vida siempre hay tragos amargos. Los grandes momentos de nuestras vidas muchas veces no ocurren como los imaginamos. Aunque nuestros planes cambien, tenemos que adaptarnos y hacer lo mejor de la nueva realidad”, reflexionó.

Miranda, por otra parte, recordó que el año pasado estuvo un mes en Puerto Rico, “como lo hacía cuando era nene”, para presentar su premiado musical, “Hamilton”, la cual describió como “la experiencia de mi vida”.

En esta misma línea, indicó que espera regresar pronto a Puerto Rico, tan pronto culmine la cuarentena por la pandemia.

“Hasta entonces, solo quiero desearles lo mejor. Quiero que sepan que mi familia y yo los llevamos en el corazón. Estamos orgullosos de este pequeño archipiélago que llamamos Puerto Rico”, resaltó.

“¡Puerto Rico es grande y seguirá creciendo por ustedes, por su compromiso y trabajo! Felicidades en tu graduación y que Dios los bendiga. Blow us all away (Vuelen nuestras cabezas)!”, puntualizó. EFE News