Luis Toro vota por primera vez a sus 74 años de edad

Conoce la historia de Luis Toro, resiente de Trenton quien a sus 74 años vota por primera vez en Estados Unidos.

Nueva York – Aunque obtuve la ciudadanía en el 2014, estas son mis primeras elecciones participando como votante. ¿Porqué no voté antes? La verdad, no pensé que mi voto fuera necesario. Como muchos de nosotros que no votamos, jamás imaginé que Donald Trump podría ganar. Cuatro años después, no voy a cometer el mismo error. Esta vez, no nos podemos arriesgar. Esta vez, tenemos que votar.

Llegué a Estados Unidos hace 21 años de mi natal Colombia, que, devastada por la corrupción y una nefasta guerrilla, nos había sumido a la mayoría de los ciudadanos en la más absoluta desesperanza. En muchos países latinoamericanos hemos visto pugnas entre ideologías extremistas (ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha) que siempre han buscado posicionarse en el poder de cualquier manera posible. Es por eso que resulta casi difamador e ignorante que la administración actual tilde a la plataforma de Joe Biden y Kamala Harris es una plataforma comunista.

Seamos consecuentes. Implementar medidas para que todos tengamos acceso a seguro médico no es socialismo. Trabajar para que exista la equidad de género y que se respeten los derechos de todos – mujeres, LGBT+, derechos a nivel racial, no es socialismo. Asegurarse de que todos los que estamos en este país – con o sin documentos – seamos tratados con la dignidad que merece cualquier ser humano no es socialismo. Exigir el respeto y la consideración por el otro, no es socialismo.

No nos dejemos engañar por un discurso que no solo es falso, si no que busca dividirnos en un momento en que el que debemos estar más unidos que nunca. No podemos permitirnos estas separaciones que además nos distraen de lo realmente debemos considerar.

La pandemia del COVID-19 es una amenaza existencial ante estos discursos absurdos. Seamos realistas. La única razón por la que el país está en esta situación es porque esta administración no solo subestimó lo que estaba sucediendo en el mundo, sino que nos mintió minimizando sus efectos. La indolencia con la que se habla de los más de 220,000 muertos por esta pandemia es realmente escalofriante y además una muestra de cómo ciudadanos simplemente no importamos.

Joe Biden y Kamala Harris nos invitan a trabajar juntos por un mejor futuro para todos. Un futuro con equidad, seguro médico viable, derechos y vida digna para los trabajadores como nosotros, y donde nuestra procedencia étnica o racial, o de género no es tomada en cuenta cuando hablamos de a que tenemos acceso o derecho. Un futuro sin niños enjaulados, ni inmigrantes perseguidos.

Tengo 74 años y esta es la primera vez que voy a votar en este país. Como ciudadano considero que no es solo nuestro derecho, pero también nuestra responsabilidad elegir candidatos que buscan lo mejor para TODOS sus ciudadanos. Manda tu boleta por correo, llévala a los centros de recolección, o vota en persona el 3 de noviembre por Joe Biden.

Luis Toro es miembro del sindicato de la 32Bj SEIU. El vive y trabaja en Trenton, NJ