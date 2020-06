María del Carmen Félix, “La Puma” vuelve más peligrosa que nunca

La actriz mexicana vuelve a meterse en la piel de "La Puma" en la nueva temporada de "Enemigo Intimo" y promete no defraudarnos con uno de los personajes más importantes de su carrera.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Telemundo

María del Carmen Félix es originaria de Álamos y la conocimos cuando le dio vida a “La Coty” personaje protagónico, en la segunda temporada de la serie “El desconocido” producción de Cine Latino y Netflix.

Pero fue en 2018 cuando participó en la serie “Enemigo Íntimo”, donde interpretó a “La Puma”, uno de los personajes principales y que le valió el amor del público latino y que en esta oportunidad vuelve para la segunda temporada de la serie que se estrena el próximo 22 de junio por Telemundo.

Hablemos de la trama de esta nueva temporada… ¿Han pasado dos años, correcto?

– Así es, te cuento que esta temporada fue grabada en México y España y empieza con un salto en el tiempo de dos años como bien lo dices. Roxana luchará para restablecer el cartel “Mil Cumbres” y crecer su imperio, pero Alejandro no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son la misma persona.

¿Cómo te sientes de volver con un papel tan importante para tu carrera y que le gustó tanto al público?

– Muy agradecida porque el público pidió a “La Puma”. Esta temporada viene igualmente bien escrita y creo que mucho más fuerte y agresiva en las historias y escenas de acción.

¿Qué le pasará a “La Puma” esta temporada?

– Creo que va a crecer mucho como persona y emocionalmente. En especial, crecerá su relación con Roxana. En esta temporada se refuerza el sentido y compromiso de amistad. Veremos a una puma más noble y sentimental.

Eres otra persona caracterizada en “La Puma”, ¿qué fue lo más fuerte para ti hacer para crear el look de este personaje?

– Bueno, te cuento que yo venía de otra serie y tenía el pelo larguísimo y el primer día de llamado (a grabar) me raparon. Lloré mucho y las mujeres me entenderán (risas) pero Fernanda me tomó la mano y dijo “piensa en todo lo que te dará este personaje” y tenía razón. El amor del público en redes sociales ha sido enorme todos me preguntan cuándo regresa “La Puma” y ya les puedo decir que el 22 de junio.

¿Cómo es normalmente un día de grabación?

– Es pesado porque empezamos a las 7 am con maquillaje y la caracterización se toma 2 horas para estar en el set a las 9 y como mis escenas son en la cárcel todo puede pasar. Terminamos grabaciones a las 10 pm agotadas por lo fuerte de las escenas y la energía que debemos poner en ellas.