María Gabriela de Faria, agente de cambio por el medio ambiente

La actriz venezolana lanza un nuevo blog sobre estilo de vida ecológico y emprende una lucha por la defensa de los derechos de los animales.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Joe Holtricher

De Faria ha sido catapultada a la fama en América Latina gracias sus papeles protagónicos en tres exitosas series de Nickelodeon: Isa TKM, Grachi y Yo Soy Franky, así como Sitiados 2 de Fox Telecolombia y Juana la Virgen (la exitosa versión para US de la serie de RTV). La primera serie estadounidense de María, Deadly Class (junto a Lana Condor) de SyFy Network se convirtió en un éxito de culto, y su segunda serie The Moodys (junto a Denis Leary) acaba de anunciar luz verde para su segunda temporada. De Faria también tiene cinco películas en su haber.

En los últimos dos años, María ha visto crecer el número de seguidores en su cuenta de Instagram (@TheFaria) a 1.4 millones. Sus publicaciones sobre moda sostenible, alimentación vegana, desarrollo personal y hábitos “happy earth” se han convertido en los temas más populares de su contenido.

Hablemos de tu nuevo blog sobre estilo de vida ecológico, TheFaria.Online. ¿de dónde nació esta idea y qué buscas con ella?

– Precisamente surgió de mis ganas de servir, de dejar el mundo mejor de lo que lo encontré, de no dar por sentado mi lugar en el planeta. Todos cumplimos una función en esta tierra, todos estamos conectados con todo, y ese es el gran mensaje de mi blog. Esa idea de conexión con todo disparó en mí una curiosidad, una búsqueda de ese estilo de vida que hace sentido para mí, que es sostenible y amable con toda la vida en el planeta. Comparto mi propia experiencia, mi propia búsqueda y mis propios errores, tratando de inspirar a los demás a buscar su propio camino, a no quedarse con la primera respuesta que le den y a hacer de su mundo un lugar más amable. Porque todo empieza con nosotros mismos.

¿Qué acciones haces tú por el mundo? Danos tu top 5 de cosas que podemos hacer desde nuestra casa.

1.- Evito el plástico de un sólo uso a toda costa, lo más que pueda. Trato de comprar la mayoría de mis cosas, ojal todo, a granel.

2.- Uso productos no tóxicos, con base natural. Esos productos son desde limpiada, hasta productos de cuidado personal. Al final del día, esos químicos terminan en el océano, haciendo daño irreparable a nuestro planeta.

3.- Hago compostaje con lombrices. El suelo es lo más importante que tenemos, no sólo nos da alimento, sino que mantiene el planeta en balance. Un suelo enfermo, un suelo muerto, significa la muerte para el planeta y, por ende, para nuestra especie.

4.- Tengo una alimentación basada en plantas y, en la medida de lo posible, busco que esos alimentos sean orgánicos, locales y en temporada. Alimentos fuera de temporada o que vengan de lugares lejanos, tienen una huella de carbono altísima. Además, al escoger local, apoyamos la economía de nuestra zona y a sus agricultores.

5.- Me educo. Tengo fascinación por conocer lo que no conozco. Por mejorar, por poner esos conocimientos en práctica. Amo los documentales y no me quedo con una sola cara de la moneda. Recomiendo muchísimo “The Need to Grow”, “what the health” y “Plastic Ocean”, para empezar.

¿Cómo te cuidas? ¿Desde cuándo eres vegana y qué incluye tu estilo de vida en deporte y alimentación?

– Soy vegana desde el 2017 más o menos y vegetariana desde un par de años antes de ser vegana. Mi alimentación cada vez es más simple e intuitiva. Existe la creencia (yo también la sostenía) de que la alimentación vegana es cara, y de cierta manera puede serlo. Los sustitutos de carne, de queso, etc. son costoso y no son muy saludables en su mayoría. Desde hace un par de años mi alimentación es 95% comida real, que viene de la tierra. Sonará aburrido para algunos, pero es lo que me parece más delicioso en la vida. Toca ser creativos, sí, pero nunca me había sentido tan bien. En tema de ejercicio, tengo unos dos años con una entrenadora colombiana llamada Alejandra Nader (@nammura en Instagram) que me ha ayudado a ver el cuerpo, el movimiento y el fitness de manera diferente. Incluso me ha ayudado más que nadie con mi alimentación y a hacer las paces con ella. No hacemos dieta de ningún tipo, comemos rico, lo que nos provoca, siempre y cuanto sea comida real. Ella me ayuda a prepararme para los personajes y a mantener activa y sana mientras estoy en pausa.

¿En qué nuevos proyectos te veremos este fin de año y el próximo 2021?

– En el 2021 estrenaré, por el momento, dos películas. “The exorcism of God”, co Produccion entre Estados Unidos y México y una película que estoy filmando en este instante de la cual no puedo hablar. También la segunda temporada de mi serie con Fox “The Moodys” fue renovada para una segunda temporada.