Stephanie Himonidis “Chiqui Baby”, llegó a la tv latina para quedarse

La divertida y polifacética conductora de "Un Nuevo Día" nos cuenta todo acerca de sus nuevos proyectos y cómo los Latin Billboard cambiaron su vida.

Por: Gustavo Reyes

@gustavireyesnyc

Fotos: Telemundo

La querida y polifacética periodista mexicana Stephanie Himonidis, co-conductora del galardonado programa mañanero “Un Nuevo Día” de Telemundo, se estrenó días antes de los Premios Billboard como presentadora de “Detrás de la Fama”, un especial de televisión que presentó entrevistas exclusivas con consagradas figuras de la música que atraviesan por un gran momento: Maluma, quien recibió el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, mientras que Carlos Vives, cantó todos sus éxitos y fue honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama. Por su parte, Becky G, fue finalista en tres categorías incluyendo “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina, y Pitbull, que luego de estrenar el videoclip del remix de “Mala” de su álbum Libertad 548, llegó a cantar a la premiación. Estas cuatro superestrellas latinas compartieron sus desafíos, éxitos y también revelaron historias de sus vidas personales.

Así mismo Stephanie formó parte del programa especial “La Alfombra de Premios Billboard” que dejó ver a las estrellas vistiendo sus exclusivos modelos de diseñadores y permitieron conocer lo último que están haciendo las figuras.

¿Cómo te fue durante Los Premios Billboard 2020?

– Fue una experiencia muy divertida y tuve el gusto de poder entrevistar a los artistas detrás de bambalinas justo antes de salir a cantar o cuando se estaban arreglando… Un evento sin precedentes y el primero completamente en vivo después de todo lo que hemos vivido este año con la pandemia del coronavirus.

Hablando de Coronavirus, ¿cómo pudiste seguir trabajando siempre?

– Sí, yo nunca me detuve durante la crisis. Gracias a Dios en Telemundo Center contamos con un gran equipo y estuvimos bajo los más estrictos cánones de seguridad.

Volviendo a los Premios Billboard 2020, también te estrenaste como presentadora de “Detrás de la Fama”

– Sí, esta ha sido una gran oportunidad que me dio mi casita Telemundo y tuve el placer de hablar con estas 3 estrellas que todos admiramos y que se encuentran en el mejor momento de carrera: Maluma, Becky G y Pitbull.

Usaste un vestido verde esmeralda espectacular, ¿quién fue el diseñador?

– Gracias, el vestido fue diseñado por Rosita Hurtado con joyas de Dionea Orcini Fine Jewelry y styled por Claudia Zuleta.

Todos te conocimos en la radio como “Chiqui Baby”, ¿por qué decidiste no usar más este apodo?

– La verdad es que desde que estoy en Telemundo he venido cubriendo más temas aparte del entretenimiento y los directivos pensaron que sería mejor llamarme por mi nombre de pila el cual me gusta mucho también (risas).

¿Qué otros retos vienen para Stephanie Himonidis?

– En este momento estamos muy contentos con el equipo de “Un Nuevo Día” porque las nuevas secciones como salud e inmigración han tenido mucha aceptación en el público.

¿Cómo te cuidas?

– La verdad me encanta comer y aunque nunca he sido flaca trato de hacer ejercicio y cuidarme. Me gustan los productos naturales y sentirme bien por dentro y por fuera.