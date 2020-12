Marisela, “La Dama de Hierro” celebra Navidad con nuevo sencillo

Marisela, la afamada dama de hierro, ha sorprendido a sus fanáticos con su primer concierto virtual a través de la plataforma Soundstage.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Cain Randu/Marisela

Marisela, la afamada “dama de hierro” actualmente promociona el tema “Aviéntame”, nuevo sencillo de su disco “Dos Almas”, el cual está dedicado a su mamá Gina, quien lamentablemente falleció el año pasado.

Marisela siendo una de las cantantes de su género que más conciertos ha realizado en los últimos años, tanto en México como Estados Unidos, regresa mejor que nunca a la escena musical con esta producción de Ras Entretenimiento.

Debido a la pandemia, Marisela tuvo que cancelar este año 45 shows en México y Estados Unidos y se ha dedicado a producir nuevos temas desde Los Angeles, como el reciente sencillo navideño que se titula “Ya llegó la Navidad”, el cual está disponible en todas las plataformas digitales.

El pasado 19 de diciembre Marisela realizó un concierto virtual desde Hollywood para todos sus fans del mundo, así como un “talk show” en donde habló muy a su estilo, con diversas personalidades del medio artístico y deportivo.

Recientemente Marisela tuvo dos días exitosos de prensa en Los Angeles en donde medios de Univisión, Telemundo, Televisa, TV Azteca, Imagen TV, Estrella TV y LA Times en Español, entre otros, cubrieron sus actividades.

Acabas de tener tu primer concierto virtual, ¿cómo te sientes al hacer parte de esta nueva plataforma?

– Así es, por motivos de la pandemia y porque mis fanáticos me lo pedían desde hace mucho tiempo el pasado 19 de diciembre a las 7 pm realicé mi primer concierto virtual y fue todo un éxito. Me siento sumamente agradecida por todos aquellos que me vieron.

Hablemos de tu nuevo sencillo “Aviéntame”

– Esta es una canción muy especial para mí pues era una de las canciones favoritas de mi madre quien falleció el año pasado. El vínculo con mi madre era muy grande y este nuevo álbum es dedicado a ella.

¿De dónde nació la inspiración para este tema?

– El compositor del tema “Aviéntame” es Catarino Leos con los arreglos de Luis Muñoz. En el acordeón está Fabián Gómez.

Es un estilo banda con acordeón.

¿Cómo vas a pasar las fechas especiales en medio de la pandemia?

– Este año lo despediré al lado de mi familia en Los Angeles y prometo muchas sorpresas para el próximo año para todos mis fans.