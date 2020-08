Marjorie De Sousa se reinventa en la cuarentena y vuelve más sexy que nunca

La hermosa actriz y cantante venezolana nos cuenta todo acerca de cómo pasó la cuarentena además nos presenta su nuevo sencillo "Morenito de mi Amor", con un video súper sexy al lado de Pedro Moreno.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Media Concept PR

Es un 2020 donde el mundo se ha probado con eventos que nunca pensamos podrían ocurrir, también ha llegado la oportunidad de buscar nuevos retos, de reinventarse y sobre todo de devolver algo con lo cual hemos sido bendecidos y esa ha sido una de las más grandes motivaciones de estas dos exitosas mujeres que hoy deciden compartir su gran experiencia y talento cada una en su ramo; Marjorie De Sousa ha triunfado en la televisión cruzando fronteras con sus historias cautivando corazones y ha sido la imagen de las mejores marcas a nivel mundial.

Esta semana nuestro cover está dedicado a esta gran actriz y cantante venezolana que nos presenta en exclusiva su más reciente sencillo denominado “Morenito de mi Amor”, el cual salió al mercado el pasado 25 de agosto con un sexy video donde Marjorie comparte la pantalla con el actor cubano Pedro Moreno.

Esta es la Marjorie que conocemos y amamos desde Miss Venezuela y que se ha hecho a pulso como cantante, empresaria y sobre todo como madre.

¿Cómo pasaste el confinamiento de 4 meses?

– Creo que han sido meses de muchos cambios interiores, de trasformar muchas cosas, de trabajar fuerte por sueños que aún no cumplimos, de aprender, de amar lo simple, de convivir con los nuestros, de tantas cosas que son realmente importantes, valoro todo esto ya que me permite ver día tras días crecer a mi hijo y poder compartir cosas maravillosas que la vida y Dios nos da, sobre todo con la vida que teníamos antes de viajes, de prisa de no detenerte a ver las cosas que realmente importan en la vida.

¿Qué tanto te afectó personal y profesionalmente la cuarentena por coronavirus que sufrió el planeta?

– Creo que es una pausa en algunos aspectos de la vida de los seres humanos, pero también siento que son días de aprendizaje, son días de buscar la luz y a Dios o a dar gracias por el caos para ser así ordenar, continuar o emprender grandes historias en tu vida. En mi caso sigo trabajando en proyectos que me llenan y que tenía detenidos por otros, hoy me siento muy plena puedo hacer desde mi rincón sagrado muchas cosas incluso trabajar de la mano de mi hijo en su crecimiento, muy pronto les compartiré un poco de lo que venía trabajando y que me tiene muy contenta, esto no sólo en mi carrera si no a nivel personal también.

Eres embajadora de la campaña reactivemos la economía México de Cervecería La Patria WTC, ¿en qué consiste la campaña?

– Esta campaña me llena mucho el corazón, para mí fue un honor haber sido convocada ya que generalmente hago cosas por mi cuenta, pero en esta ocasión, todo mi equipo de cervecería de la patria se puso las pilas con su dueño y creador de esta hermosa labor y decidieron no sólo salvar sus empleos también ayudar a miles de familia que se quedaron sin un plato de comida y sin trabajo.

¿Cómo se pueden unir a esta iniciativa las personas?

– En nuestra página pueden ver de q se trata y registrarse www.reactivalaeconomia.com. Aunque también me gustaría mencionar que no sólo en México, también en Estados Unidos me tocó ser la embajadora de la campaña de ayuda a las familias que no recibieron ayuda del gobierno por su situación legal obviamente, junto a otras grandes estrellas como Chiquis, Mariana Seoane, Ninel Conde, Joss Favela y gracias a Unidos Por La Música https://uplmnonprofit.org/ se pudieron entregar cheques de 500 dólares a familias necesitadas aunque también con ellos se trabaja un programa de bolsas de esperanza (despensas) y becas para estudiantes DACA, yo creo que en esta época si estás bien, no sólo hay que darle gracias a Dios, es obligación ¡Ayudar a todos!

¿Qué proyectos vienen este verano y para fin de año?

– Estoy muy orgullosa pues acaba de salir el video de mi nuevo sencillo “Morenito de mi Amor”, en el cual mi amigo el actor cubano Pedro Moreno me acompaña en este que es mi debut como productora. El pasado 25 de agosto el video se estrenó en el programa HOY en México en exclusiva y presentamos un detrás de cámaras. Estoy feliz con este lanzamiento pues le está yendo muy bien.

¿Cuándo te podremos ver por Nueva York?

– Más pronto de lo que te imaginas de alguna forma este tiempo lo he dedicado a eso, a la Marjorie que ama la música y a sus fanáticos. Quiero aprovechar para mandarles muchos saludos a mi gente de Nueva York y al área del Tri-estatal ya que sé que EL ESPECIALITO lo leen mucho y siempre me han brindado su cariño, decirles que todo va a estar bien, que tenemos que ser fuertes, la clave es la fe, juntos saldremos adelante como lo hemos hecho antes, ¡Unidos somos más!