Más Fuerte que Nunca: Gloria Trevi, una vida de lucha, música y libertad

En una charla sincera y llena de reflexiones, Gloria Trevi comparte su visión sobre la lucha por limpiar su nombre, la inspiración detrás de su nuevo proyecto musical y su constante búsqueda de justicia. Desde Madrid, donde se encuentra anunciando su concierto del 3 de julio, la icónica cantante mexicana habla sin tapujos sobre su música, su resiliencia y su compromiso con el arte.

Para una generación ya adulta Trevi fue un símbolo de libertad, pero “soy de todo un poco”, confiesa ella, “soy libertad y represión”, porque se ha dado cuenta de que hay una nueva generación que se está conectando también con su música.

¿Cómo enfrentas los comentarios negativos que te han perseguido a lo largo de los años?

Claro que me canso, me cansan muchos comentarios negativos que vienen de la ignorancia, desgraciadamente. Pero algo me tocó en esta vida y tengo que luchar contra eso. Si por mí fuera, me dedicaría sólo a cantar y hacer feliz a la gente, pero bueno, asumo mi destino y sigo adelante.

¿Qué podemos esperar de tu próximo concierto en Madrid?

Estoy preparando una lista de canciones súper especial con los mejores visuales y coreografías. Va a ser un espectáculo inolvidable, con mis éxitos de siempre y también las nuevas canciones de mi primer disco como artista independiente, que saldrá en abril. Estoy entregada a este proyecto con tanto amor que sé que los fans en España lo disfrutarán.

¿Cómo ha evolucionado tu relación con el público a lo largo de los años?

Es curioso, porque los nuevos fans primero se enganchan con las canciones recientes, pero luego escuchan las viejitas y también se identifican con ellas. Escuchan ‘Hoy me iré de casa’, ‘Me siento tan sola’, ‘Pelo suelto’ y se crea una conexión muy especial. Mi música siempre ha sido un símbolo de libertad, pero también de lucha y de emociones profundas.

¿Te afecta seguir enfrentando señalamientos sobre tu pasado?

Mi vida es la de Medusa, una mujer que muchos ven como un monstruo cuando en realidad fue víctima de abuso y castigada por otra mujer. Yo soy Medusa. Aunque hay frentes abiertos en EE. UU., quisiera hablar, pero no puedo.

¿Qué te motiva a seguir adelante a pesar de todo?

No me da miedo lo que venga, me daría miedo ser apática. Me duelen las guerras, la injusticia, cómo utilizan la religión para justificar lo que esa misma religión condena. No me da miedo luchar por lo que considero justo y necesario.

Fotos: Borja Sánchez-trillo