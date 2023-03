Mercado Global celebró gala dedicada a su impacto en las comunidades indígenas 

Mercado Global celebró su impacto en las comunidades indígenas con una celebración del Día Internacional de la Mujer en honor a los líderes en Moda y Filantropía que hacen posible su trabajo.

NUEVA YORK – La gala anual Fashion Forward de Mercado Global se llevó a cabo en The Prince George Ballroom el Día Internacional de la Mujer (miércoles 8 de marzo) y comenzó con una hora de cóctel VIP a las 6:30 p. m. ET con el evento principal a las 7:30 p. m. ET. La Fashion Forward Gala es un evento de renombre en la ciudad de Nueva York que se lleva a cabo para recaudar fondos y crear conciencia sobre Mercado Global, una organización sin fines de lucro con sede en Brooklyn que empodera a las mujeres artesanas indígenas en las zonas rurales de América Central con las habilidades que necesitan para convertirse en empresarias independientes. Este año celebró la décima Gala anual Fashion Forward de Mercado Global, así como su expansión a nuevas regiones, al tiempo que honró a los líderes que hacen posible este trabajo.

Los asistentes incluyeron a la princesa Marie-Chantal de Grecia, Gillian Hearst, editora colaboradora de Town & Country y Socialite, Edmundo Castillo, jefe de diseño de Stuart Wietzman, Mara Hoffman, propietaria y presidenta de Mara Hoffman, Giovanna Engelbert, directora creativa de Swarovski, Maria Cornejo , Fashion Forward Honoree y diseñadora y fundadora de Zero + Maria Cornejo, Fabiola Beracasa Beckman Fashion Forward Homenajeada y productora de cine y televisión, Lauren Santo Domingo, directora artística de Tiffany & Co Home Collection, Enrique Norton, arquitecto galardonado y Grimanesa Amoros, Conferencista de TED y artista de esculturas de luz, fundadora de Sustainable Fridays Mariana Testino, diseñadora de moda Narciso Rodríguez, princesa heredera de Grecia, Marie Chantal, directora creativa Swarovski Giovanna Engelbert, publicista/autor Gabriel Rivera-Barraza, músico, cantante y compositor latino Ednita Nazario, Natalya y Nico Poniatowski, Bara Tisch, Mollie Acquavella, Carlos Mota entre otros.

Mercado Global honró a cuatro de sus colaboradores, todos pioneros en sus campos:

Edmundo Castillo, Jefe de Diseño de Stuart Weitzman, es un verdadero maestro artesano y un visionario de la industria. Nacido y criado en Puerto Rico, el diseñador ganador del premio CFDA ha construido su carrera sobre su pasión vital y su talento para el diseño de calzado y el diseño para algunas de las mejores marcas de lujo de la industria durante los últimos 34 años. El diseñador ha puesto su sello en el legado de Stuart Weitzman como favorito de la alfombra roja, con estilos como las sandalias MERINDA y NUDISTCURVE y las chanclas ALEENA que se han convertido en los favoritos de las estrellas con más estilo de Hollywood.

Maria Cornejo, diseñadora y fundadora de Zero + Maria Cornejo, es miembro fundador del Comité de Sostenibilidad de CFDA. Su compromiso a largo plazo con la fabricación local y el diseño responsable ha dirigido y catalizado conversaciones de cambio en la industria de la moda estadounidense. El enfoque intransigente de María le ha valido seguidores leales y grandes elogios de expertos en moda y clientes como Tilda Swinton y Michelle Obama.

diseñadora y fundadora de Zero + Maria Cornejo, es miembro fundador del Comité de Sostenibilidad de CFDA. Su compromiso a largo plazo con la fabricación local y el diseño responsable ha dirigido y catalizado conversaciones de cambio en la industria de la moda estadounidense. El enfoque intransigente de María le ha valido seguidores leales y grandes elogios de expertos en moda y clientes como Tilda Swinton y Michelle Obama. Fabiola Beracasa Beckman es productora de cine y televisión y activista de derechos humanos. Nació en Caracas, Venezuela. Antes de convertirse en productora de cine, Fabiola trabajó en LVMH y Chanel; más tarde fue directora creativa de Circa Jewels. Es copropietaria de The Hole Gallery en la ciudad de Nueva York. Fabiola es productora de Desert Dancer, Meat Me Halfway y The First Monday in May, que inauguró el Festival de Cine de Tribeca 2016. Fabiola fundó pARTicle Projects, una empresa multimedia, en 2015. Fabiola ha sido editora colaboradora de ELLE, Interview Magazine y Architectural Digest. Es miembro de la junta del Museo de Brooklyn, Art Production Fund y asesora de la Academia de las Artes de Nueva York. Fabiola recibió el Premio Embajador de Buena Voluntad de Fashion4Development, una rama de Iniciativas Globales de la ONU

Lidia Garcia, Stephanie Drescher, Ruth Alvarez-DeGolia PJ Pascual, Ruth Alvarez-DeGolia, Gabriel Rivera-Barraza Edmundo Castillo, Fabiola Beracasa Beckman, Maria Cornejo, Stephanie Drescher PJ Pascual, Gabriel Rivera-Barraza Lauren Santo Domingo Jennifer Ali Edmundo Castillo PJ Pascual Maria Cornejo Jennifer Ali

Los platos especiales fueron proporcionados por los mejores restaurantes de América Latina Casa Ora y For All Good Things, mientras que los patrocinadores de bebidas alcohólicas Yola Mezcal, Talea Beer Co., Parch, Derechito Tequila y Good Vodka proporcionaron bebidas y cócteles especiales.

“Estoy muy orgulloso de apoyar a Mercado Global y su misión de transformar la vida de mujeres y niñas en Guatemala y América Latina”, dijo Edmundo Castillo. “Con todo lo que hago, me esfuerzo por apoyar la creación de un cambio positivo dentro de la industria de la moda y apoyar a la comunidad latina. Tuve el honor de asistir a un evento tan inspirador para una organización tan maravillosa”.

“No podríamos soñar con un mejor grupo de homenajeados para ayudar a celebrar nuestro décimo aniversario.

Gala anual de avance de la moda. Edmundo, Stephanie, Fabiola y María representan verdaderamente los valores fundamentales detrás del éxito de nuestra organización”, dijo Ruth Álvarez-DeGolia, fundadora y directora ejecutiva de Mercado Global. “Estamos encantados de reunirnos con nuestros seguidores para celebrar a nuestros homenajeados, nuestros éxitos pasados y compartir un adelanto de lo que le depara el futuro a Mercado Global”.

Como líder en el movimiento de la moda ética durante casi dos décadas, Mercado Global, una organización sin fines de lucro con sede en Brooklyn, empodera a las mujeres indígenas en las zonas rurales de América Central brindándoles las herramientas y la educación necesarias para crear sus propios negocios comunitarios. Los artesanos reciben oportunidades laborales con salarios justos mientras fabrican accesorios de moda en asociación con Mercado Global para marcas y minoristas como Shopbop, Levi Strauss & Co, Free People y StitchFix. Al asociarse con donantes, minoristas y artesanos, están remodelando el mundo para que sea más ético, sostenible y justo, para todos nosotros. (www.mercadoglobal.org)