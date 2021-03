Mika Kubo, rompiendo estereotipos en la tv de USA

La actriz de “La Suerte de Loli” ha llegado para quedarse lejos de los estereotipos convencionales e imprimiéndole mucho sabor mexicano al cine en Hollywood.

Por: Gustavo Reyes

Fotos: Tatan Zuleta

Nacida en California, de madre japonesa y padre mexicano, la pasión innata de Mika por las artes escénicas la llevó a años de amplia formación profesional en danza y teatro contemporáneo. Su crianza en Cancún, México, y su amor por sus raíces latinas dieron paso a su temprana participación en proyectos de teatro, televisión y cine tanto en inglés como en español.

En este 2021 la prometedora estrella mexicana-japonesa comparte pantalla con los veteranos de telenovelas Silvia Navarro, Gaby Espino y Osvaldo Benavides, apareciendo junto a ellos en la nueva dramaturgia de 100 episodios “La Suerte de Loli”.

Mika llegó para quedarse y aquí te traemos todos los pormenores de su nuevo papel en la súper serie de Telemundo y más proyectos artísticos que te invita a conocer.

Hablemos de tu ascendencia. Eres de madre japonesa y padre mexicano, ¿correcto?

– Así es, mi mamá nació en Japón y mi papá en la Ciudad de México. Aunque, los dos tienen ascendencia japonesa, el tío abuelo de mi papá trajo la jacaranda a México a principios del siglo XX. Entonces mis ancestros están tan inculcados en la cultura mexicana, así como México en mí.

Hablemos de tu trabajo en “Transformers del 2018 “Bumblebee” y las series animadas de Netflix “Monkart” y “Float” en Disney.

– Wow, pues fíjate que todos estos proyectos fueron mis iniciales. Bumblebee en realidad fue mi primera producción dentro de la pantalla grande y ese proyecto me tiro al mar con los tiburones. O sea, imagínate, grabar tu primera película al lado de Hailee Steinfeld y John Cena y ser dirigido por Travis Knight. Con Float me pasó algo similar. Nunca había hecho doblaje profesional, pero me llegó un casting para un proyecto secreto de Pixar y literal le escribí a un amigo que me pasó el número de otro amigo a quien le renté un estudio de grabación de audio y todo para grabar mi casting. Monkart por otro lado, me enseñó que nunca terminamos de aprender. Aunque para este entonces ya había hecho algo de voiceover, el doblaje es otro monstruo y las técnicas y conocimientos que uno requiere son muy diferentes.

Leía que esta es la primera vez que haces un personaje lejos de estereotipos. ¿Cómo te sientes al hacer de mexicana?

– Sí, la verdad fue algo instintivo. Por primera vez, me tocó hablar mi lengua materna y representar un personaje normal, con todas sus metas y defectos. A diferencia de la mayoría de los personajes que he representado en el medio Latinoamericano que solamente se enfocan en el hecho de ser asiática. Creo que ya es hora de normalizar la diversidad de caras, personajes e historias que contamos – no todos los que tienen ojos rasgados hablan japonés o chino, y no todos los que parecen latinos hablan español.

¿Cómo te sientes de estar en “La Suerte de Loli” con este súper personaje que cambió por completo la historia?

– Uffff… por dónde empezar. Toda esta experiencia me ha cambiado por completo, y no dejaré de decir lo agradecida que estoy con Telemundo, con toda la producción, con Miguel Varoni por invitarme a ser parte de su gran familia.

Ahora hablemos de la danza y es que nos enteramos de que eres una súper bailarina.

– Ayyy que lindos… pues la verdad así empecé – como bailarina antes de ser actriz. Empecé a bailar a los 5 años y ahí es donde me enamoré del escenario. Crecí montando espectáculos, yendo a ensayos y competencias. Creo que fue como a los 11 años, cuando tuve una epifanía que nunca podría ser bailarina de ballet profesional y entonces así fue cuando decidí ser actriz. Pero la danza siempre será como mi primer amor – tiene un lugar muy especial dentro de mí.

¿Por último, cómo te cuidas?

– Pues siempre uso protección… solar. (Risas). No, la verdad es que no llevo una dieta especial ni nada, pero siempre he comido bastante saludable. Igual con el ejercicio. Mi mamá dice que yo era súper hiperactiva entonces de chiquita me metieron a todo (ballet, jazz, gimnasia olímpica, tae kwon do) y creo que por eso amo el ejercicio y estoy acostumbrada a mantenerme muy activa. Pero no me abstengo de nada y trato de no sobrepasarme. Yo creo que llevar una vida saludable es todo sobre equilibrio y armonía – un jugo verde con la pizza (risas).