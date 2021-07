MUSEO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK PRESENTA NUEVA YORK, NUEVA MÚSICA: 1980-1986

Con Momentos y fotos de Madonna, MTV, Run DMC, Talking Heads, Keith Haring y DJ Larry Levan, Sonic Youth, Joey Arias, Funky 4 + 1, John Zorn, Liquid Liquid, Max Roach, Fort Apache Band, Celia Cruz, Willie Colon y más

Museo de la ciudad de Nueva York, el narrador de la ciudad durante casi 100 años, hoy compartió detalles de Nueva York, Nueva Música: 1980-1986, una nueva exposición que revisita la escena musical de principios de la década de 1980 Nueva York. La exposición examina esta era transformadora a través de la lente de los géneros musicales fundamentales emergentes y la influencia que tuvieron en el panorama cultural más amplio de Nueva York.

Abre el 11 de junio, antes del 40 aniversario de MTV en agosto, la exposición destaca a diversos artistas musicales, desde Run DMC hasta Talking Heads, desde Madonna hasta John Zorn, para explorar la escena musical y cultural más amplia, incluidos los medios de comunicación innovadores, espacios, moda y artes visuales centrados en la ciudad durante ese tiempo.

“Los primeros años de la década de 1980 fueron una época de transición significativa en Nueva York, con la ciudad enfrentando el crimen, el deterioro urbano y la falta de vivienda. Y, sin embargo, a pesar de esos desafíos, también fue un momento particularmente fértil para la música y otras formas de creatividad en la ciudad de Nueva York ”, dice Whitney Donhauser, directora y presidenta de Ronay Menschel, Museo de la ciudad de Nueva York. “Las innovaciones musicales de este período son un gran ejemplo de la resiliencia de la ciudad y la importancia del arte y la creatividad como fuerzas de transformación”.

Nueva York, Nueva Música: 1980-1986 se organiza en torno a una serie de “momentos” claves y presenta más de 350 objetos, que incluyen secuencias de video, fotografías, artefactos y objetos efímeros. como:

Fotografías tomadas por Janette Beckman, Martha Cooper, Joe Conzo, William Coupon, Bob Gruen, Laura Levine, Ebet Roberts , Chris Stein y otros

, y otros Volantes pare ver los Beastie Boys; Bad Brains; Sonic Youth; Teenage Jesus; The Feelies ; y DNA and GRAY en CBGB

; y en CBGB Una estatua del permio Moon MTV Music Awards

Music Awards Discos de vinilo de Madonna, Funky 4+1, Liquid Liquid, y Konk

y Un traje Zoot y un sombrero usado por Kid Creole

Una camiseta y otros objetos efímeros del evento “Fiesta de Vida” de Keith Haring and DJ Larry Levan ’s en Paradise Garage

’s en Paradise Garage Guitarras de Tim Wright, Arto Lindsay, and Richard McGuire

and Disfraz de “Merman” usado por Joey Arias in “Mermaids on Parade” at Danceteria

in “Mermaids on Parade” at Danceteria Videos musicales y grabaciones poco conocidas incluyendo Grand Master Flash; Fort Apache Band; Lounge Lizards; Cyndi Lauper; y mas

“Durante los 80, hubo un renacimiento musical impulsado por la comunidad en la ciudad de Nueva York. Fue una era de creatividad y desempeño que desafió los géneros que, en mi opinión, se erige como una de las más influyentes en la historia musical y cultural ”, dice Sean Corcoran, curador de grabados y fotografía del Museo de la Ciudad de Nueva York. “Esa amplia gama de música, desde la no wave hasta el pop, el hip-hop, la salsa y el jazz, mezclada en una escena artística dinámica que se extendía a través de clubes y bares, teatros, parques y espacios de arte, proporcionó un terreno fértil para una revolución musical. uno que sigue influyendo en la cultura pop hasta el día de hoy “.

Esas actuaciones y momentos, algunos con influencia duradera, otros que reunieron una confluencia de intérpretes y subrayaron la fluidez de los participantes en la escena cultural, se destacan en la galería principal de Nueva York, New Music. Vistos en conjunto, estos ejemplos brindan una sensación de innovación, energía y polinización cruzada de ideas musicales que estaba sucediendo en toda la ciudad en el momento de apertura y creatividad.

Los 14 momentos destacados (enumerados cronológicamente) incluyen:

KID CREOLE and the COCONUTS @ DANCETERIA (1980)

En 1980, Kid Creole and the Coconuts dirigieron casi una docena de músicos para interpretar su música bailable que dobla el género en Danceteria, atrayendo a los habitantes a ir a la discoteca que aún bailan Disco, los New Wavers acérrimos y todos los demás.

DNA and GRAY @ CBGB (22 DE MARZO DE 1980)

El emparejamiento de estos dos grupos influyentes fue un momento crucial en la escena No Wave apareciendo en el downtown de la ciudad.

TALKING HEADS @ CENTRAL PARK (27 DE AGOSTO DE 1980)

Cinco años después de subir al escenario por primera vez en CBGB (abriendo para el grupo pionero de punk rock The

Ramones), los Talking Heads tocaron en un concierto con entradas agotadas en Wollman Rink en el Central Park. Por

primera vez, la banda se expandió más allá del clásico cuarteto de David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison y Tina

Weymouth, incorporando una variedad de músicos.

FUNKY 4 + 1 @ SATURDAY NIGHT LIVE (14 DE FEBRERO DE 1981)

Marcando la primera vez que un grupo de hip-hop se presenta en vivo en la televisión nacional, Funky 4 + 1, incluida la primera MC de hip hop, Sha Rock, fue invitada a actuar en SNL por la presentadora e invitada musical de esa noche, Debbie Harry de Blondie.

BEYOND WORDS @ MUDD CLUB (9 DE ABRIL DE 1981)

Esta exhibición de grafiti y la actuación de DJ Afrika Bambaataa, Cold Crush Brothers y Fantastic Five ayudaron a impulsar una nueva era en la nueva música de Nueva York. Fred Brathwaite (también conocido como Fab 5 Freddy) fue el curador de la muestra junto con el artista Futura 2000.

NOISE FEST @ WHITE COLUMNS (16-24 DE JUNIO DE 1981)

A principios de la década de 1980, una amplia rama de músicos todavía estaba explorando las posibilidades del “noise”. Thurston Moore, de Sonic Youth, seleccionó un cartel en torno al tema, y lo que se imaginó como un programa de un día se convirtió rápidamente en un evento decisivo de nueve días.

KONK vs LIQUID LIQUID @ TOMPKINS SQUARE PARK (9 DE AGOSTO DE 1981)

Liquid Liquid y Konk se formaron en la ciudad de Nueva York en 1980, y rápidamente desarrollaron reputación por su música un poco fuera de lugar, impulsada por ritmos funk bailables basados en groove. La amistosa rivalidad entre los grupos y el genio del marketing convirtió este concierto en una sensación.

MADONNA @ DANCETERIA (16 DE DICIEMBRE DE 1982)

Una ambiciosa joven de 24 años que usaba solo su nombre de pila subió al escenario del segundo piso de Danceteria el 16 de diciembre de 1982 para interpretar públicamente su propia música por primera vez. La aparición debut de Madonna y el sencillo de Sire Records sirvieron de trampolín a la fama; el lanzamiento de su álbum homónimo siguió rápidamente en 1983.

NEXT WAVE FESTIVAL @ BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC (1982–83)

Un trampolín importante para la nueva música en la década de 1980 provino de la venerable segunda edición de la serie Next Wave de la Academia de Música de Brooklyn (BAM). El festival de toda la temporada contó con una cantidad sin precedentes de artistas, incluidos Steve Reich, Glenn Branca; Laurie Anderson; Max Roach y el equipo de baile de Bill T. Jones y Arnie Zane, un hito de innovación y actuación interdisciplinaria.

KEITH HARING’S PARTY OF LIFE @ PARADISE GARAGE (16 DE MAYO DE 1984)

La primera Fiesta de la Vida del artista Keith Haring (con DJ Larry Levan), una celebración de cumpleaños que fue una convergencia entusiasta de arte, música y actuación, contó con una lista de invitados repleta de estrellas con actuaciones de Madonna y John Sex.

RUN-DMC and THE TREACHEROUS THREE @ GRAFFITI ROCK (29 DE JUNIO DE 1984)

La historia se hizo en junio de 1984 cuando se grabó el primer programa de televisión de hip-hop sindicado en un estudio de sonido en Midtown Manhattan. El programa contó con actos innovadores, incluida la interpretación de Run-DMC de su sencillo de éxito, “Sucker MCs”, así como Kool Moe Dee y Special K, dos MCs del trío veterano The Treacherous Three. Los MC proporcionaron la introducción del programa, desglosando los elementos del hip hop, incluido el breakin ’, el DJing y los estilos verbales de los MC, todo en un set lleno de grafiti.

JOHN ZORN @ ROULETTE (13 DE OCTUBRE DE 1984)

Una de las “piezas de juego” más influyentes del compositor de vanguardia John Zorn, composiciones musicales que desafían el género y diseñadas para la improvisación controlada — Cobra se presentó en Roulette, el espacio de arte alternativo de TriBeCa.

FORT APACHE BAND @ MICKELL’S (31 DE DICIEMBRE DE 1985)

En la víspera de Año Nuevo de 1985, la Fort Apache Band, con sede en el Bronx, tocó en varios sets en Mikell’s, un club de jazz en la esquina de 97th Street y Columbus Avenue. La música de esa noche encarnó el proyecto de animación del grupo: explorar la intersección creativa de las tradiciones musicales afrocubanas y puertorriqueñas con el jazz.

ARTHUR RUSSELL @ EXPERIMENTAL INTERMEDIA FOUNDATION (22 DE SEPTIEMBRE DE 1985)

Un momento revolucionario en la escena musical experimental de Nueva York se produjo en el otoño de 1985, cuando Arthur Russell realizó varias actuaciones en la Experimental Intermedia Foundation en SoHo.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de disfrutar de algunos de los momentos por excelencia en un espacio inspirado en una sala de recreación suburbana de sensación retro, desarrollado en colaboración con los video artistas Pat Ivers y Emily Armstrong (GoNightclubbing Archive), el equipo detrás del salón original de Danceteria en el principio de la década de 1980. La instalación del salón presenta una mezcla de metraje encontrado, videoarte y su propia película de archivo de músicos del centro de la ciudad como Dead Boys, Heartbreakers y Bush Tetras; junto con raras entrevistas tempranas de MTV con artistas de Nueva York como David Johansen, Madonna y RUN DMC, y material de archivo de “The Scott and Gary Show”, un programa de acceso público con sede en Brooklyn, incluidas las primeras actuaciones de Beastie Boys, Butthole Surfers y R Stevie Moore.

New York, New Music: 1980-1986 concluye destacando la trayectoria cambiante de la escena musical de Nueva York a mediados de los 80, que se vio afectada por el auge de la economía, las luchas de los propietarios de clubes para permanecer abiertos ante las restricciones cada vez más estrictas y el aumento de los alquileres. y la crisis del VIH / SIDA y la epidemia de cocaína crack que arrasaron las comunidades donde vivían y trabajaban los artistas.