Orgullo Dominicano: Natti Natasha, Éxitos, Nominaciones y Nuevo Álbum

La carrera de Natti Natasha sigue en ascenso, y este 2025 ya la tiene en el centro de la atención con múltiples nominaciones a dos de los premios más importantes de la música latina: Premio Lo Nuestro y Premios Soberano. La cantante dominicana no solo brilla en la música urbana, sino que también reafirma su versatilidad con su próximo álbum Natti Natasha En Amargue, un proyecto de bachata producido por Romeo Santos.

Natti Natasha arranca el año con seis nominaciones en Premio Lo Nuestro, donde compite en categorías clave como:

Artista Femenina del Año – Urbano

Álbum del Año – Pop/Urbano (Nasty Singles)

Colaboración “Crossover” del Año (To The Beat junto a Dimitri Vegas & Like Mike, Regard y SASH!)

Canción del Año – Pop/Urbano (Ya No Te Extraño)

Canción del Año – Pop/Urbano/Dance (Como La Flor junto a Play-N-Skillz y Deorro)

Canción del Año – Tropical (Quiéreme Menos)