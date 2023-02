Pamela Anderson, la historia de un icono de los noventa

Se ha escrito mucho sobre Pamela Anderson, ahora es ella la que cuenta su propia historia en un documental de Netflix llamado “Pamela, A Love Story” y en sus memorias, “Love, Pamela”. La actriz de “Baywatch” habla de su carrera, del robo de la cinta con su entonces marido Tommy Lee y del amor.

Nueva York – La actriz de “Baywatch” aborda diferentes momentos de su vida en el documental de Netflix “Pamela, A Love Story” y en las memorias “Love, Pamela”

Anderson se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión a principios de los noventa cuando comenzó a interpretar a la socorrista C.J. Parker en la serie “Baywatch”. El camino antes y después del éxito no ha sido fácil para la canadiense-estadounidense.

Anderson lleva años siendo activista en diferentes causas, como la defensa de los animales, en la que ha trabajado con PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales, por sus siglas en inglés), y del medioambiente.

“No soy una damisela en apuros, me he metido en situaciones demenciales y he sobrevivido”, dice la actriz en el adelanto de “Pamela, A Love Story”. Anderson se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión a principios de los noventa cuando comenzó a interpretar a la socorrista C.J. Parker en la serie “Baywatch”