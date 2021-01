PHOTHOMAS, EL PRIMER CAMARÓGRAFO DE LOS EVENTOS A NIVEL MUNDIAL.

virales con el tiempo, no contaba ni esperaba la trascendencia que tendrían estos, pero que hoy en día hacen parte de su logro y de su reconocimiento en el mundo. PhoThomas a la fecha cuenta con más de 330.000 seguidores en YouTube.

A partir de ese año, PhoThomas empieza a mostrarse como uno de los mejores Camarógrafos por el mundo como hoy se reconoce, ha recorrido muchos países llevando su talento a otro nivel entre ellos Italia, España, Francia, Rusia, Grecia, Polonia, etc., y no solo eso, donde asista ya muchas personas lo reconocen.

Implementó la figura de Camarógrafo, por lo tanto, en el día cuando hay bailarines en sus clases talleres, él se dedica a grabar los videos, y por la noche asiste a las fiestas donde se presentarían esos bailarines y hace parte igualmente del baile. PhoThomas ha demostrado que es una persona polifacética, que ha mezclado dos talentos con mucha conexión y que hoy han hecho de él uno de los mejores.

Su primer evento formal fue en el año 2015, asistió donde asistió al famoso “Bachata Day” realizado en Milán. PhoThomas, en varias ocasiones ha señalado que para él todos los eventos a los que asiste tienen un gran sentimiento especial, pero el que más lo ha marcado ha sido el “Russian Bachata Festival” realizado en Rusia, en San PetersBurgo en el año 2017, por ser el viaje más largo que ha podido hacer, y los lugares mágicos que pudo conocer en la ciudad.

Ha estado en muchos eventos famosos en el mundo, entre ellos “Bachata Day”, “BCN Sensual”, “Evento People”, “D&D Be Unlike”, “Paris Bachata Festival”, y muchos más. A lo largo de su trayectoria, ha podido admirar el talento de muchos, entre ellos están “Ataca y la Alemana”, “Daniel y Desiree”, “Ronald y Alba”, “Marco y Sara”, así expresó Thomas. Además que ha trabajado con Famosos Dj, entre ellos “Dj Tronky”, “Dj Khalid”, “Dj Manuel Citro”, “Dj York”. Así mismo, con cantantes como Grupo Extra, Dani J, Kewin Cosmos, Ephrem J, Manny Rod.

PhoThomas, quien encuentra la mayor satisfacción en su mayor arma, dar “REC”, además en el reconocimiento que obtiene y que orgullosamente lleva a diario como ya ha sido mencionado “ser el primer camarógrafo de los eventos”. Así mismo, su gusto por el baile, que le permite transmitir sentimientos, conocer personas y la conexión que pueda ocasionar entre ellos. Su música favorita es la Bachata y la salsa, además que la música latina. PhoThomas señala, “que ha sido una suerte convertir una pasión en un trabajo, y a él le ha pasado por casualidad, quiere seguir a pesar de los “no” que se puedan presentar en su camino” su mayor motivación son las personas que creen en él, además los mensajes que recibe a diario, que aun sin conocerlo, valora el tiempo que se toman mucha gente en escribirle y hacerle ver que de alguna y otra forma los está ayudando a ser mejores a través del baile. Y además que por medio de sus videos, le muestra todo el contenido a las personas que no puedan asistir a ellos. No para, porque sabe que lo que hace es una pasión que le permite hacer algo muy bonito por alguien que no conoce lo cual, es gratificante y motivador- . “Bailar y viajar me genera vida, es más la satisfacción de hacerlo por pasión que por el dinero que pueda generar.” – señaló.

Hoy PhoThomas, es parte del equipo organizador del evento “Bachata Day” uno de los más famosos del mundo de la Bachata. Así mismo, tiene su propia marca de ropa llamada “Bachata is taking over”, el cual empezó vendiéndole sus productos a las mismas personas asistentes del evento. PhoThomas a pesar de la pandemia y crisis mundial que venimos atravesando decidió reinventarse, ahora sus videos los sube a su plataforma de Instagram, mostrando sus videos personales, para poder tener activo a las redes y sus seguidores. Su mayor deseo, es que todo pueda pasar, volver a la normalidad y seguir mostrándose por el mundo con sus videos y su baile.