Salud

Programa de transporte gratuito para pacientes con cáncer busca voluntarios bilingües

El programa "Road to Recovery" (Camino a la Recuperación) proporciona transporte gratuito a los pacientes que deben acudir a tratamientos y no tienen vehículo o no están en condiciones de conducirlo.

Gustavo Reyes

