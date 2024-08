Rusia trata de frenar la incursión ucraniana en Kursk mientras Zelenski celebra avances

Rusia trata de impedir un mayor avance de las tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk, aunque el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dice que sus fuerzas siguen avanzando en varias zonas y que en algunas han progresado uno o dos kilómetros en un solo día.

“Las unidades de la agrupación militar Séver (Norte), con apoyo de la aviación, drones y la artillería, abortaron varios intentos de grupos móviles del enemigo de adentrarse en territorio ruso a bordo de blindados”, informó el Ministerio de Defensa ruso en un parte publicado en Telegram.

Según el departamento castrense, los rusos lograron frenar el avance en cinco localidades fronterizas y repelieron seis ataques de tres brigadas ucranianas, además de bombardear las reservas de sus enemigos en la región ucraniana de Sumi, causando más de 270 bajas las tropas leales a Kiev.

El subjefe de la Dirección Político-Militar de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general mayor Aptí Alaudínov, fue más allá y aseguró que el grueso de las fuerzas ucranianas “está casi bloqueado en todas las direcciones” y apenas operan “grupos de sabotaje aislados esparcidos por los bosques”.

Zelenski celebra avance ucraniano en Kursk

Mientras, en Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski afirmó este miércoles que “continúa el avance en la región de Kursk”.

“Entre uno o dos kilómetros en diversos sectores desde el comienzo de la jornada”, añadió al comentar un informe sobre la situación proporcionado por su comandante en jefe, Oleksandr Sirski.

El mandatario ucraniano aseguró que sus fuerzas han “capturado a más de 100 soldados rusos durante este periodo”, algo que gracias al canje de prisioneros “acelerará el regreso a casa de nuestros chicos y chicas”.

El presidente había informado en la tarde de ayer de que Ucrania tenía bajo su control un total de 74 localidades rusas, donde se estaban desarrollando “inspecciones” y “medidas de estabilización”, a la par que se trabajaba para tomar “decisiones humanitarias”.

Este lunes, el mando militar ucraniano había asegurado que la operación ofensiva lanzada la semana pasada había logrado ya controlar una extensión de 1.000 kilómetros cuadrados.

Franja de seguridad” ucraniana en el sur ruso

La viceprimera ministra y ministra para los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Irina Vereschuk, afirmó en Telegram que los militares ucranianos crean en las zonas rusas bajo control ucraniano “una franja de seguridad” para proteger la vecina región de Sumi.

“Hay civiles rusos en esta zona. Están bajo la protección del derecho internacional humanitario, que Ucrania respeta plenamente”, apuntó, al asegurar que los militares ucranianos llevarán a cabo “acciones humanitarias” de apoyo a estos civiles, abrirán corredores humanitarios para su evacuación e invitarán a organizaciones humanitarias internacionales para que monitoreen la situación.

Por su parte, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) informó hoy de que los civiles de Kursk denuncian casos “de crueldad y trato inhumano de los militares ucranianos, cuentan cómo se vieron obligados a abandonar a prisa sus casas junto a los niños, temiendo por sus vidas”.

“En el marco de la investigación de la causa penal sobre los crímenes cometidos por las formaciones armadas ucranianas en la región de Kursk, los investigadores y criminalistas del CIR trabajan activamente con la población local, recopilan pruebas y declaraciones de los testigos”, añadió la entidad.

Sudzha en la “zona gris”

En todo caso, el pulso en Kursk se mantiene: mientras este miércoles la televisión ucraniana publicó un reportaje de cómo sus fuerzas derribaban una bandera rusa en un edificio público de la ciudad de Sudzha, el mando ruso desmintió que la urbe esté bajo control de las fuerzas enemigas.

“Hoy en Sudzha hay unidades nuestras. Alrededor y en algunas partes de la ciudad hay fuerzas enemigas (…) El enemigo no puede decir que controla totalmente Sudzha, porque no es así”, afirmó a la televisión rusa Alaudínov.

Por su parte, el bloguero militar ruso Rybar calificó de “acción propagandística” el reportaje ucraniano, cuyo efecto es pasajero “en las condiciones de la estabilización de la línea del frente y la captura activa de los grupos móviles del ejército ucraniano que solo pueden pretender un control relativo del terreno”.

El gobernador en funciones de la región de Kursk, Alexéi Smirnov, informó el pasado lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, de que las fuerzas ucranianas controlaban 28 localidades y explicó que la principal dificultad de los enfrentamientos radica en que “no hay una línea clara del frente, no hay comprensión de dónde se encuentran las unidades” enemigas.EFE