Sally Potter aborda la Demencia en un filme con Javier Bardem

La directora de cine inglesa nos presenta su última obra de manos de un elenco en gran parte latino abordando una de las grandes enfermedades de la vejez... la demencia.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Bleecker Street/Dreamstime

¿Alguna vez te has preguntado si hubiera podido, hubiera ido o hubiera querido? Estas son algunas de las reflexiones a las que llegas después de ver “The Roads Not Taken”, un drama sincero pero moribundo acerca de la demencia y de lo que podría haber sido y no fue. Debido a la epidemia del coronavirus la película está para alquilar por demanda.

La historia sigue un día en la vida de Leo, interpretado por el ganador del premio Oscar, Javier Bardem y su hija, Molly, interpretada por Elle Fanning, mientras lidia con los desafíos de la mente caótica de su padre. A medida que avanzan por la ciudad de Nueva York, el viaje de Leo adquiere una calidad alucinante a medida que flota a través de vidas alternativas que podría haber vivido, lo que lleva a Molly a luchar con su propio camino mientras considera su futuro.

Hablamos con la directora de la cinta, la británica Sally Potter que no solo dirige, sino que escribe, compone, edita y hasta hace música. Sally hizo su primera película de 8 mm a los catorce años. Desde entonces, ha escrito y dirigido nueve largometrajes, así como muchos cortometrajes (incluidos “Thriller” y “Play”), una serie de televisión ha dirigido ópera (Carmen para la ENO en 2007) y otros trabajos en vivo.

¿De dónde nace la idea de hablar acerca de la demencia?

– Principalmente porque mi hermano menor desarrolló demencia y por lo tanto conozco muy de cerca el padecimiento. Un día surgió en mi mente cómo sería enfrentarse a todo por primera vez y explorar narrativas diferentes a las que hemos experimentado.

Abordas el tema desde el drama familiar, pero le das otro significado.

– Así es, no lo veo desde la parte dramática y triste sino como un universo o realidades paralelas con un toque de humor. Durante el desarrollo de esta enfermedad no todo es trágico, también debe haber espacio para la comedia y desde la experiencia creo que es el mejor camino para afrontarla.

Una de las cosas que más me gustó es como manejas el tema de la inmigración y que una gran parte de los diálogos están completamente en español.

– (Risas), ¿si quedó bien? Te pregunto porque no hablo español, pero quisimos que se sintiera real y no como algunas producciones donde las personas dicen: “nosotros no hablamos así”. En cuanto al tema de inmigración lo veo como que todos los seres humanos somos inmigrantes y este fenómeno lo abordo como el cambio de decisiones que hacemos desde pequeños. Enfrentarnos a lo desconocido por ser más felices es una analogía.

¿Cuáles han sido los “Caminos no tomados” por Sally Potter?

– (Risas), bueno… Fui bailarina muy joven y creí por mucho tiempo que me dedicaría a eso a la música que es otra de mis grandes pasiones, pero como todos hice otras decisiones y aquí estoy en Nueva York hablando contigo.