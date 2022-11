Home » Farándula » SOFIA REYES ACTÚO EN EVENTO EN PRO PARA SALIR A VOTAR JUNTO CON DIPLO EN LOS ÁNGELES

La cantautora de renombre internacional Sofía Reyes formó parte en el concierto Get Out To Vote en el Teatro El Rey en Los Ángeles, iniciativa en pro a que la gente acuda a las urnas a votar. La artista, que tiene más de 10.6 millones de escuchas mensuales en Spotify, compartió el escenario con el legendario DJ Diplo en este repleto evento que se llevó a cabo en el mítico recinto.

Gustavo Reyes

