Tribeca mostrará documental de Becky G y álbum visual de Miley Cyrus en su año más musical

Nueva York, 16 abr (EFE).- El festival de Tribeca anunció hoy los estrenos de cine que acogerá en su edición más musical hasta la fecha, el próximo junio, y que incluyen un documental sobre la cantante de origen mexicano Becky G, un álbum visual de Miley Cyrus y obras sobre Billy Idol, Depeche Mode o Metallica.

El evento, cofundado en 2001 por el actor Robert de Niro como un festival de cine independiente tras los atentados del 11S en Nueva York, es ahora una de las grandes citas del circuito y ha recibido un récord de candidaturas, unas 13.500, de las cuales se han seleccionado 118 cintas, según un comunicado.

La organización, que describió a Tribeca como “el principal destino de los documentales sobre música”, reveló que uno de esos documentales es ‘Rebecca (AKA Becky G)’, en el que la cantante latina explora sus “raíces” para su “proyecto más ambicioso”, un disco con el que debuta en el género regional mexicano.

También destaca el álbum visual ‘Something beautiful’, una “ópera pop única con trece nuevas canciones” de Miley Cyrus, que además ejerce como directora, guionista y productora junto a otros artistas.

La larga lista de documentales sobre estrellas musicales da para todos los gustos; comienza por ‘Billy Joel: And So It Goes’, una cinta sobre la trayectoria del cantante neoyorquino que inaugura el festival, y pasa por Counting Crows, Culture Club, Billy Idol, Eddie Vedder, Metallica, Depeche Mode, Wizkid o Ty Dolla Sign.

No obstante, la selección de películas aborda otros temas, sobre todo políticos, y un ejemplo es el documental de clausura, ‘Yanuni’, coproducido por Leonardo DiCaprio, que sigue a la líder indígena Juma Xipaia en su lucha para proteger las tierras ancestrales de su pueblo en el Amazonas brasileño.

Entre los actores de Hollywood que protagonizan la nueva hornada de estrenos, y sus alfombras rojas, están la pareja formada por Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, juntos en pantalla por primera vez en 20 años en ‘Tow: The Best you can’, junto a Rose Byerne, Demi Lovato y Octavia Spencer.

También Orlando Bloom y Bryce Dallas Holward, en ‘Deep Cover; Lucy Liu, en ‘Rosemead’; Bryan Cranston, en ‘Everything’s Going to be great’; o Alexandra Daddario, en ‘A Tree Fell in the Woods’.

Otros conocidos actores han decidido sumarse a películas como productores, como George Clooney, en ‘Surviving Ohio State’, sobre la lucha por la justicia de víctimas de abuso sexual, o Amy Schumer, en ‘Room to Move’, sobre la bailarina y coreógrafa Jenn Freeman.

El festival de Tribeca, en su 24 edición, comenzará el 4 de junio y abarca, además de estrenos de cine, charlas sobre el sector, experiencias inmersivas o videojuegos.