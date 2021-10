(Truco-o-)Trato Regálate un Nuevo Macchiato de Mantequilla de Maní en Dunkin’

Nueva York – Dunkin’ nos ha asustado con el nuevo Macchiato de Mantequilla de Maní, su última bebida embrujada para Halloween. La combinación de chocolate y mantequilla de maní, el sabor favorito de todo el mundo, hará que los fantasmas, los duendes y los invitados griten de alegría. Y más ahora, que el espeluznantemente delicioso Dunkin’ Macchiato de Mantequilla de Maní ya está disponible en los restaurantes de Dunkin’ participantes en todo el país. Los cremosos y achocolatados sabores del caramelo favorito de Halloween; el sabor de la mantequilla de maní con chocolate, combinados con las escalofriantemente atrevidas capas de espresso de Dunkin’, dan lugar a una nueva infusión espantosamente encantada.

La dulce y no tenebrosa Dona Araña vuelve a ser parte de la oferta de Halloween de Dunkin’. La dona, hecha con una levadura glaseada de naranja, incluye al centro un MUNCHKINS® de chocolate glaseado que se asemeja a una araña fa-boo-losa y una llovizna de chocolate formando las patas de la araña y una de naranja dibujando los ojos. El resto de las donas de Dunkin’ rondarán el menú desde la medianoche hasta la mañana, vestidas con los colores de la temporada y decoradas con lloviznas de glaseado naranja y chispas. Todas las donas de Halloween están ya disponibles en los restaurantes de Dunkin’ participantes de todo el país hasta el 31 de octubre.

“Halloween es siempre una fiesta terriblemente divertida en Dunkin’. Este año hemos puesto manos a la obra para la ocasión, celebrando a nuestros entusiastas de Halloween no sólo con el nuevo Macchiato de Mantequilla de Maní más dulce, sino también con un sorteo especial de miedo que ofrece hasta $1,000 por día a través de una experiencia virtual de truco o trato”, dijo Anh-Dao Kefor, director de marketing integrado de Dunkin’.

Por último, los establecimientos de Dunkin’ participantes ofrecerán kits de decoración de donas de Halloween DIY para hacer golosinas deliciosas para celebraciones individuales o reuniones grandes y pequeñas de Halloween. Cada kit incluirá donas de levadura o de pastel Old Fashioned, con glaseado preenvasado, disponible en diferentes variedades como: naranja, chocolate blanco y chocolate y tres mezclas de espolvoreado. Los kits de decoración de las donas de Halloween DIY Dunkin’ están disponibles para su compra en dos tamaños, pequeño (donas de 4 unidades) y grande (donas de 9 unidades), hasta agotar existencias.

*NO ES NECESARIA LA COMPRA. NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO. Abierto a los residentes legales de los 50 EE.UU. y DC, mayores de 18 años, que posean un dispositivo móvil con acceso a internet a partir del 12/10/21. Comienza el 13/10/21 a las 9:00 a.m. ET; termina el 31/10/21 a las 11:59 p.m. ET. Para ver las reglas oficiales, visita www.dunkindoor.com . Patrocinador: Dunkin’ Brands, Inc.