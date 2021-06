YUCO abrirá en West Village

En YUCO, los comensales experimentarán combinaciones de sabores de Yucatán inventivas, entregando comida visualmente impactante que reinventa la cocina tradicional de Yucatán.

Nueva York – Restaurador, financiero, coleccionista de vinos y emprendedor, Trent Walker y antiguo amigo y colaborador, el copropietario Chef Christian Ortiz han desarrollado un nuevo concepto para la ciudad de Nueva York. Este joven chef prometedor es uno a seguir; El chef Ortiz emplea una variedad de métodos, que incluyen la técnica francesa clásica, la gastronomía molecular, las tradiciones de Mesoamérica, así como una minuciosa experimentación culinaria y científica. Walker y el Chef Ortiz se inspiraron para abrir YUCO por su amor compartido por la cocina y los sabores de la Península de Yucatán.

Conoce las delicias de YUCO además de sus vinos que han sido diseñados para ser el programa de relación calidad-precio más agresivo del país. La bodega personal de Walker es la fuente de algunos de los vinos más finos y raros, algunos que solo se pueden comprar en una subasta. El programa de vinos y bebidas es una parte integral de la experiencia YUCO, todo a aproximadamente la mitad del precio de un restaurante de alta cocina convencional.

El equipo de YUCO tiene la intención de ofrecer un enfoque centrado en el cliente para la buena comida, operando con precios más bajos y márgenes más pequeños que los restaurantes comparables para mejorar la experiencia gastronómica. Al extender esta filosofía a su personal, YUCO contribuirá con el 15 por ciento de las ganancias de su primer año al personal asalariado y de apoyo.

Chef / Copropietario: Christian Ortiz, nativo de Nueva York, se formó en Le Cordon Bleu, pero fue muy influenciado por su experiencia de cocinar en cocinas desde Nueva York hasta Florida, incluyendo Sous Chef en Landmarc y Prime House de Time Warner. Después de una década estudiando artes culinarias, esta es la primera oportunidad de Ortiz para dar verdadera expresión a su visión de él y mostrar su talento. He pasado seis meses intercambiando ideas con Walker, cocinando y experimentando para crear la cocina elevada de Yucatán para YUCO. Un chef tan talentoso, cerebral y creativo no suele aparecer. Su comida debe experimentarse, repetidamente, si es posible, para obtener una verdadera sensación de su talento. De marzo de 2013 a 17, Ortiz fue chef y cofundador de C.C.O. Consulting Group, donde he construido restaurantes desde el concepto hasta las operaciones. Formación de personal y diseño de cocinas. Los clientes incluyeron Wine Bar, The Taco Project, Millennial Trains Projects y Sincerely Burger.

Menú: Ortiz ha creado cinco menús que le permiten experimentar YUCO de diferentes formas. Un menú de bar, un menú a la carta, un menú de degustación breve y un menú de degustación extenso. El menú a la carta y el menú del bar incluyen tacos de Ribeye de Snake River Farm, tacos de flor de calabaza y empanadas de rabo de toro estofado.

Y las Texturas de Maíz de postre; pastelería de crema de maíz dulce, sorbete de aguachilies, galletas de mantequilla de maíz y polvo de carbón para un toque de contraste ahumado y amargo

El menú de degustación abreviado comienza con un primer plato de ceviche bellamente compuesto, que incluye kampachi sostenible de calidad sushi, pulpo tierno, pepino, albaricoque y cítricos; segundo curso de flores Nogadas, flor de calabaza ligeramente frita en tempura, plátano dulce, esferas de tuna roja, sobre salsa de crema de nueces con polvo poblano, una versión de los tradicionales poblanos en nogadas rojos, blancos y verdes, que rinden homenaje a la independencia mexicana con los colores de la bandera mexicana. El tercer curso es el Bistec Wagyu Ribeye de la más alta calidad, servido con puré de chayote ahumado, cebolla perla y demi-glace de ají. El cuarto y último plato es un postre, llamado Texturas de Maíz, combina pastelería de crema de maíz dulce, sorbete de aguachilies, galletas de mantequilla de maíz y polvo de carbón para darle un toque de contraste ahumado y amargo. Se pueden organizar maridajes de vinos para acompañar cualquiera de los menús.

Talento: Walker y Ortiz han reclutado un equipo apasionado y talentoso de profesionales creativos: El gerente general Michael Pacheco fue anteriormente gerente general en Black Barn y trabajó en propiedades de chef galardonadas con los premios Michelin y James Beard (Tom Colicchio y José Andrés). Es un solucionador de problemas con un amor genuino por crear la experiencia perfecta para los huéspedes. Michael también se especializa en restaurantes y hoteles.

Aperturas de alimentos y bebidas, incluido el Beekman Hotel y Mondrian Park Ave.

Vino: Derek Engles, Sommelier

Derek Engles ha construido una carrera como sumiller y profesional de la hospitalidad a través de varios puestos con chefs famosos y restaurantes de alta gama desde Nueva York hasta el Strip de Las Vegas, incluidas propiedades en las carteras del chef Tom Colicchio; Chef Charlie Trotter; El chef Charlie Palmer; MGM Resorts International; Wynn Resort; BR Guest Hospitality y Four Seasons Hotels. La educación y las certificaciones incluyen: Sommelier avanzado, Court of Master Sommeliers; Certificado Avanzado, Fideicomiso Educativo de Vinos y Licores; Especialista certificado en vinos, Society of Wine Educator; Especialista certificado en sake, Sake Education Council; LICENCIADO EN LETRAS. en Ciencias Sociales y Liderazgo Organizacional. Para obtener más información sobre el programa de vinos, haga clic aquí para obtener una lista parcial de vinos.

Ben Wald, director del programa de la barra, trabajó en Zuma en Nueva York y en Lyan Company, donde ayudó a ejecutar la residencia Lyaness x Mastercard New York. Ben formó parte del equipo de apertura de Silver Lyan en Riggs DC (Mejor New American Cocktail Bar 2020) y obtuvo su Certificación de nivel 2 en bebidas espirituosas con el mérito de Wine and Spirits Education Trust.

Cócteles: Algunos de nuestros cócteles favoritos son el Spicy Margarita: Tequila Lunazul El Humoso, néctar de agave y especias y el Not Dirty Not Dry Martini elaborado con Porter’s Modern Classic Gin, Lustau Blanc Vermouth, Yerba Buena (una hierba mexicana), sal y aceitunas. ; y Pulp Fiction, ron oscuro diez a uno lavado con grasa de res y feijolas. El programa de cócteles es una parte integral de la experiencia YUCO, tanto en la sala principal como como complemento de la cocina. La extensa barra contiene cerca de 100 licores a base de agave. Haga clic aquí para ver el menú de cócteles.

Interior: Dividido en espacios de dos dominios, YUCO ofrece gastronomía fina con cócteles altos y cócteles en la sala principal y una selección de menús de degustación y servicio a la carta en el comedor, flanqueado por una cocina abierta. Las líneas limpias y la iluminación dirigida ponen el foco en las placas bellamente compuestas. El área del bar contiene artefactos antiguos de casi 2000 años y un mural diseñado por artistas de Broadway.

UBICACIÓN: 33 W 8th Street, Nueva York, NY 10011

SITIO WEB: www.yucorestaurant.com

TELÉFONO: 646.707.0409

INSTAGRAM: @yucorestaurant

HORARIO: Cena: martes a domingo de 5:30 p.m. a 10 p.m. Bar: martes a jueves de 5 p.m. a 12 a.m.

Viernes a domingo de 5 p.m. a 1 a.m.

Domingo 5 PM-12AM

Brunch: (a partir de julio): sábado a domingo de 12 p.m. a 4 p.m.

CAPACIDAD DE ASIENTOS: Comedor principal: 30 Asientos de ?bar: 32