Alex Vargas, “V Lex” apoya artistas emergentes

Alex Vargas, es el manager de Alex Gargola, personaje de la industria con más de 30 años de trayectoria; valora que haya sido él quien lo contactó, porque siempre fue su fanatico y ese acto lo hace estar confiado y pensar que su trabajo está dando resultados. También, maneja a Lunaty, Xian, Luis R Conrique, Ninjiizu, agradecido con todos por confiar parte de su proceso a él y de poder ser clave en su evolución y carrera.

“Me he sentido en casa con el género urbano. Creo en las capacidades de los nuevos talentos, y ver su perseverancia me hacen creer que si es posible. Soy un soñador como todos, tengo la certeza que con disciplina y un buen equipo de trabajo es posible conseguir la materialización de grandes cosas. Quiero ser parte de la historia de la música en el mundo, quiero hacerlo a través mi trabajo, ideas y capacidades para ello. Por eso me levanto a diario motivado y con un mismo propósito siempre”. Expresó Alex Vargas, “V_ Lex”.