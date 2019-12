Bryant Myers “más música, menos polémica”

El trapero de 21 años está enfocado en hacer nueva música y quiere que se le juzgue por esta y no por la controversia que conlleva la fama.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Artistry & Records

Con sólo 21 años, Bryant Myers ya está bien establecido en el género urbano latino y el trap. Considerado uno de los primeros pioneros del movimiento, comenzó a hacer sus propias canciones y lanzarlas en las redes sociales cuando aún era un adolescente.

A Bryant lo conocimos por su sencillo “Esclava”, pero fue la canción de 2016 “Cuatro Babys”, con Maluma, Noriel y Juhn, la que lo impulsó a la estratósfera.

Nacido como Bryan Robert Rohena Pérez, Myers creció en Carolina, Puerto Rico, creció en el barrio de Loma Alta, Myers escuchaba a artistas como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Zion y Lennox, Don Omar y Lil Wayne; este último ayudó a inspirar a su sello, Milo Gang.

Myers lanzó su álbum debut el año pasado y actualmente está trabajando en su próximo proyecto, pero acaba de lanzar el muy esperado remix “Gan-Ga” con Anuel AA y prepara su nuevo material discográfico que verá la luz en el 2020.

¿Cuándo empezaste a componer y a cantar, qué es lo que te motivó en un principio?

– Siempre me gustó la música y la idea de traer a mi familia conmigo. Lo hice por mi familia y lo hago por mi familia. Hago mis sueños realidad para ellos. Quiero darles todo lo que soñé desde niño.

Hablemos de tu sello disquero Milo Gang

– Mi sello comenzó por una idea que me vino a la mente, como que Lil Wayne creó su compañía durante su tiempo. Es una idea que siempre tuve en mi cabeza, porque tengo muchos amigos y primos que aman y quieren hacer música. Siempre me ha gustado eso: la oportunidad de darle a alguien la oportunidad y la guía, porque no tenía a alguien que me ayudara.

Después de la controversia con Anuel AA ahora colaboran juntos…

– El remix de “Gan-Ga” es un éxito ya lleva más de 45 millones de views en YouTube. Anuel AA entró en la canción y se nos ocurren algunas cosas después del remix. Dejemos de lado la controversia y enfoquémonos en la música, el arte que hacen los cantantes. Más música, menos polémica.

Sabemos que estás trabajando en un nuevo álbum, ¿qué nos puedes adelantar?

– Para este trabajo me dejé inspirar por otros cantantes y géneros. Cuando me siento a componer, escucho música y busco ideas en todos los diferentes tipos de música. En el próximo álbum saldremos con canciones con el mismo flow, pero también cosas diferentes. Reggaetón, Afrobeat, diferentes flows. El álbum será bueno porque tendrá un equilibrio de diferentes géneros y estilos.