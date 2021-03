Alejandra Guzmán, “La Reina de Corazones” enseña su “Lado Oscuro”

¡La rockera mexicana nos cuenta todo acerca de su nuevo álbum y de sus nuevos proyectos actorales dónde tendrá escenas súper HOT!

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: EFE/ Pavel Anton

La cantautora mexicana Alejandra Guzmán acaba de lanzar su nuevo sencillo “Lado Oscuro”, el primer corte de su próximo disco en el que asegura que regresa a su “sonido original” y con el que quiere concienciar y alegrar a su público.

La llamada “Reina de Corazones” realizará la primera interpretación en vivo de “Lado Oscuro” el jueves 18 de febrero en la ceremonia de entrega de Premio Lo Nuestro y a lo largo de los próximos meses irá presentando las nuevas canciones del que será su décimo octavo álbum.

En el segundo semestre del año, Guzmán también regresará a la actuación. La artista formará parte del elenco de la segunda temporada de “El juego de las llaves”, que se podrá ver en América Latina en Amazon Prime Video. En Estados Unidos, la serie es parte del catálogo del servicio de transmisión en directo PantaYA.

Hablemos de este “Lado Oscuro” que muy pocos conocen de “La Guzmán”

– Esta es una canción que habla de mí, de lo que he aprendido en la vida y la escribí con Benjamín Díaz y Alejandra Zéguer. Podríamos definirla como una confesión introspectiva.

Hablemos del video que fue filmado en una iglesia en plena pandemia

– El video fue dirigido por Angel Flores que ya me conoce. Nos metimos a la Iglesia de Santo Domingo 2 días antes de que arrancara toda la pandemia. Queríamos mostrar esa sensibilidad que cada uno tiene y cómo cuando pasas a ese “Lado Oscuro” uno logra conocerse mejor. Hablo del fondo, del cielo y de cosas muy fuertes. Estoy completamente segura de que después de que tocas el fondo y sientes la peor oscuridad en tu alma luego puede llegar a salir el sol.

Te ha ido tan bien con este sencillo que hasta hay un challenge

– Sí, hay un challenge con unos make up muy padres y me han sorprendido mucho mis fanáticos. Los invito a que me manden los suyos #LadoOscuro

¿Este será un EP o un disco?

– Será un disco y yo le pondría de título… “9 Vidas”.

Ahora hablemos de la actuación… Y es que vas a estar protagonizando “El Juego de las Llaves” de Amazon Prime

– Así es, me encantó volver a actuar. Mi personaje se llama Astrid, una chica muy abierta de cerebro, se las sabe todas y trae en c#inga a todos! (risas). Fue muy divertido y muy fuerte porque como todos saben tengo mis cicatrices de mis batallas. Fue difícil volver a ser libre y desnudarme, pero al ser más libre me quiero más y me acepto.

Por último, el papel de Couch en “”La Voz”, ¿crees que vuelvas a una nueva temporada?

– Mira, hicimos 2 temporadas con Vives, Fonsi y Wisin y función maravilloso ya que los respeto y los quiero mucho. Si se da me encantaría, pero como Couch me quedó faltando Sugeily y en el futuro me gustaría producirla a ella y a otros chavos con tanto talento.