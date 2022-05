Alicia Machado, lista para enamorarse nuevamente…

Después de celebrar el día de la madre, la ex reina de belleza y presentadora comparte sus consejos para encontrar el amor como madre soltera y cómo sentirse de nuevo mujer.

La primera ganadora de “La Casa de los Famosos” (que ya estrenó segunda temporada), vuelve a ser noticia. Ahora no por su increíble cambio de imagen (perdió más de 20 libras después del reality), sino porque quiere encontrar el amor de su vida y ser feliz junto a él.

Este año, en ocasión del día de la madre, la actriz ha querido compartir un mensaje dirigido a todas las mujeres como ella, a las madres que aún no han perdido la esperanza de encontrar a su media naranja, y también a aquellas que aún dudan que esto sea posible.

Alicia ha revelado que si está buscando al amor de su vida y esta nueva etapa puede que no sea fácil, pero hay muchas maneras de conseguirlo, aunque tenga que dividirse entre muchas tareas, especialmente en su carrera de actriz que requiere un gran compromiso.

¿Crees que ha llegado el momento de abrirte a nuevas oportunidades?

– Para mí ha sido un camino largo y la mayoría no sabe qué significa ser una mujer trabajadora, una profesional que al mismo tiempo esté comprometida con su trabajo y la oportunidad real de tener una pareja. Tener que lidiar entre tantos compromisos y la búsqueda de la felicidad en la vida personal no es fácil, por suerte ahora tenemos nuevas herramientas que nos pueden ayudar.

¿Buena madre, buena esposa?

– Las madres latinas somos muy atentas y cuidadosas, aunque ser madre es una condición que no tiene nacionalidad, es un sentimiento. A veces como latinas somos más madres que mujeres y el hombre se da cuenta de ello.

¿Cómo mantener el equilibrio entre el trabajo y la pareja?

– Lo que siento es que hay que ser ambas cosas, madre y mujer, sin olvidarse de cuidarnos como persona y de cuidar de los que queremos. Soy una mujer empoderada, pero vengo de una familia conservadora y no siempre ha sido fácil, he tenido que ser muy cuidadosa con mi hija y con su educación.

¿Se podría decir que estás buscando al amor de tu vida?

– Yo tengo mi vida, mi trabajo, mi hija, busco a alguien que de verdad entienda todo eso, no busco a alguien que me resuelva mi vida, ya la tengo más que resuelta. Soy una señora joven y quiero rehacer mi vida, el amor a veces no sólo llega una vez, puede llegar en cualquier momento. Yo busco a un hombre bueno, honesto, comprometido, alguien con el que quiera compartir mi vida. Siento que es una necesidad y que puedo y me gustaría encontrar a este hombre.

¿Qué piensas de la edad?

– Más chingona te vuelves y más exigente te haces. Los hombres que realmente valen la pena buscan a una mujer a su lado que sea lista e inteligente.

¿Has buscado el amor por las redes sociales?

– Sí, por supuesto. En este momento estoy obsesionada con Chispa, una app para buscar pareja que me encanta.