Amazon anuncia el Prime Day Show con Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi

Nueva York — Amazon ha anunciado que los multipremiados artistas Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi protagonizarán el Prime Day Show, evento musical inmersivo presentado por Amazon Music presentado en tres partes y que incluirá lo mejor de la música y del entretenimiento, para celebrar el Prime Day. Los tres episodios del Prime Day Show estarán disponibles en todo el mundo a partir del 17 de junio en Prime Video. Todos los clientes podrán disfrutarlos durante 30 días, sin la necesidad de contar con membresía Prime.

“Trabajar con Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi para dar vida a su música a través de estas experiencias llenas de creatividad ha sido increíble”, dijo Ryan Redington, vicepresidente de Music Industry en Amazon Music. “Ver a estos artistas de renombre mundial crear tres espectáculos desde lo más profundo de su imaginación ha sido algo diferente a todo lo que hemos hecho antes. Estamos encantados de que los fans nos acompañen para celebrar a estos tres notables artistas y el Prime Day.”

“Estos artistas emblemáticos no solo han abierto nuevos caminos en la música, sino que son narradores inspirados, visionarios y creadores de cultura”, dijo Jennifer Salke, Directora de Amazon Studios. “Estamos encantados de colaborar con Billie, H.E.R. y Cudi para llevar estos especiales auténticos e íntimos a los fans de todo el mundo, mientras celebramos Prime Day”.

Los espectadores del Prime Day Show podrán disfrutar de tres experiencias únicas que fusionan la presentación y la narrativa, transportando a los fans a mundos inspirados en París, el Hotel Dunbar y el espacio exterior.

PRIME DAY SHOW x BILLIE EILISH

Billie da vida a un barrio parisino atemporal con una serie de actuaciones cinematográficas en un set ambientado en la ciudad conocida como la cuna del cine. El show fue dirigido por Billie Eilish y Sam Wrench, y cuenta con música nueva del próximo álbum de Billie, Happier Than Ever. La inspiración para este impresionante homenaje musical provino de la gran admiración que siente Billie por una época antigua.

El Prime Day Show X Billie Eilish está producido por Fremantle y Amazon Studios, dirigido por Billie Eilish y Sam Wrench. Ashley Edens funge como productora ejecutiva y Sam Wrench como co-productor ejecutivo. Duración aproximada: 27 minutos.

PRIME DAY SHOW x H.E.R.

Conocido como la cuna de la cultura negra de Los Ángeles en los años 1930´s y 40´s, el emblemático Hotel Dunbar acogió a algunas de las figuras más destacadas de su época, como los músicos Duke Ellington, Lena Horne, Billie Holiday y muchos más. En un moderno homenaje musical a este legendario e importante icono de la historia y la cultura, H.E.R. imagina cómo sería el Hotel Dunbar si existiera en 2021, integrando nueva música de su álbum Back Of My Mind.

El Prime Day Show X H.E.R. está producido por Fremantle, Wolf + Rothstein y Amazon Studios, y dirigido por child. Ashley Edens es la productora ejecutiva, junto con Chad Taylor, Fam Rothstein y Sam Wrench quienes fungieron como productor co-ejecutivo. Duración aproximada: 25 minutos.

PRIME DAY SHOW x KID CUDI

Al embarcarse en su mayor misión hasta la fecha, Kid Cudi parte de la Tierra para establecer una nueva comunidad en la Luna en esta actuación intergaláctica. Con la música de su álbum Man on the Moon III, Cudi colabora con la Orquesta Espacial Internacional, la primera orquesta en el mundo compuesta por científicos espaciales del Centro de Investigación Ames de la NASA, el Instituto SETI y la Universidad Espacial Internacional, como banda de acompañamiento, en una colisión musical que desafía la vista, el sonido y el espacio.

El Prime Day Show X Kid Cudi está producido por Fremantle, Wolf + Rothstein, MAD SOLAR y Amazon Studios, y está dirigido por Sam Wrench. Ashley Edens ha fungido como productora ejecutiva, junto con Chad Taylor, Fam Rothstein y Sam Wrench como co-productores ejecutivos. Duración aproximada: 25 minutos.

A partir de hoy, los usuarios de Amazon Music y miembros de Amazon Prime pueden acceder a la playlist oficial del Prime Day Show aquí, o diciendo “Alexa, pon la playlist ‘Prime Day Show'”, para transmitir los últimos éxitos de Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi. El Prime Day Show también estará disponible en Twitch, IMDb TV y en los dispositivos de Amazon, como Fire TV, Echo Show y tabletas Fire en Prime Video.

Para celebrar su actuación única, Billie Eilish lanzará una línea de productos que saldrá a la venta en exclusiva en Amazon el 17 de junio junto con el Prime Day Show. Los fans podrán comprar una colección de camisetas, sudaderas, posters, accesorios y mucho más en Amazon.com/BillieEilish y en la aplicación Amazon Music.