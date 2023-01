Home » Boom » Ana de Armas, nominada en los 29º premios SAG

De Armas, que interpretó a Marilyn Monroe en "Blonde", competirá por el título de mejor actriz protagonista contra Cate Blanchett por su papel en "Tár", Michelle Yeoh por "Everything Everywhere All at Once", Viola Davis por "The Woman King" y Danielle Deadwyler de "Till".

Gustavo Reyes / / / 71

