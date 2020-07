BECKY G SE SUMA AL PRIMER PROGRAMA VIRTUAL LATIN GRAMMY EN LAS ESCUELAS

El evento—programado para el 30 de junio a las 3 p.m. ET (Hora del Este en Estados Unidos) / 12 p.m. (Hora del Pacífico en Estados Unidos) — se podrá ver a través del canal de YouTube Latin GRAMMYs™, incluirá una sesión virtual de preguntas con estudiantes de música de las 20 escuelas que previamente han participado en los programas Latin GRAMMY En Las Escuelasô y contará como moderadora a Chiquinquirá Delgado, conductora del programa Mira Quién Baila de Univision.

Nueva York – La Fundación Cultural Latin GRAMMY®, en colaboración con Ford Motor Company Fund, anunció un nuevo programa educativo virtual en el que se presentará una actuación y conversación con la cantante y compositora Becky G.

“Estoy muy emocionada de unirme a la Fundación Cultural Latin GRAMMY durante su primer programa virtual de Latin GRAMMY En Las Escuelas. Con el transcurso de los años, su labor de cultivar el talento de jóvenes creadores de música y empoderarlos me ha inspirado muchísimo, y estoy muy entusiasmada de unirme a su misión de hacer aportes a nuestra comunidad por medio de lo que más amo, la música”, añadió Becky G.

Por primera vez — ajustándose a las limitaciones impuestas por el COVID-19 — el programa será completamente virtual y le ofrecerá a más de 1,000 estudiantes a través del mundo la oportunidad de participar en el primer evento virtual de la Fundación. Las escuelas participantes son: Los Angeles High School (Los Ángeles), Southwood Middle School Center for the Arts (Miami), Programa Música 100 x 35 (Puerto Rico), Rancho High School (Las Vegas), Ronald W. Reagan Doral Senior High School (Miami), Escuela Secundaria Técnica 31 “Roberto Medellín” (México), Afro Latin Jazz Academy of Music (Nueva York), Desert Pines High School (Las Vegas), John A. Ferguson Senior High School (Miami), Las Tunas ONG (Argentina), Miami Senior High School (Miami), Escuela Especializada Libre de Música de Arecibo (Puerto Rico), AC Blunt Middle School (Aransas Pass, TX), Escuela Especializada Libre de Música de Humacao (Puerto Rico), Hialeah Senior High School (Miami), W.E. Greiner Exploratory Arts Academy (Dallas, TX), West Miami Middle School (Miami), Huntington Park High School (Los Ángeles), Jovita Idár K-8 y Victoria Soto High School (Chicago) y la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini de Yauco (Puerto Rico).

Desde el inicio de la colaboración entre la Fundación Latin GRAMMY y Ford Fund — el brazo filantrópico de Ford Motor Company — en 2014, más de 7,000 estudiantes se han beneficiado de donaciones de instrumentos musicales — con un valor estimado de $500,000— para escuelas situadas en Dallas, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Miami y Nueva York en Estados Unidos; y en Buenos Aires, Argentina; Ciudad de México, México; y Arecibo, Humacao y San Juan, Puerto Rico.

Latin GRAMMY En Las Escuelas es un programa educativo que informa a estudiantes de música y los conecta con profesionales de la música latina, además de brindar apoyo a departamentos de música con limitaciones financieras de instituciones educativas. La Fundación invita a artistas, músicos profesionales e ingenieros de sonido a visitar escuelas intermedias y secundarias, universidades o instituciones que enseñan música para que puedan contar a los estudiantes sus historias y experiencias personales, en las que destacan el esfuerzo necesario para superar los obstáculos profesionales. El objetivo es que los estudiantes aprendan a optimizar las oportunidades educativas que se les presentan y darles así una ventaja y sólida preparación académica para que puedan competir en el sector de la música.