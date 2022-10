Camila Mainz y su Fashion Tour

Camila Mainz, modelo, periodista e influencer desfiló y formó parte de las principales pasarelas y fashion weeks realizadas en las últimas semanas.

Nueva York – Su recorrido comenzó en New York en el NY Fashion week, comenzando por Donwton Fashion week, desfilando para Isabel Original y Sheyla Medrano, participando también en ART Fashion para Paris Rodrigues, Runway 7 fashion y como parte del Fashion Designer Of Latin America, por 5 to año consecutivo. En la pasarela, caminando para la diseñadora Agatha Ruiz de la Praga, además de la diseñadora Peruana Elizabeth Muñoz y para la marca Italiana Yosmany Larrea.

Su periplo continuó en México, siendo parte por segundo año del “Durango Fashion Week”, esta vez solo en forma remota.

Ya en New York, armó equipaje y tomó rumbo hacia Paris, donde trabajo con el diseñador libanés Edward Arsouni. Además de seguir con la grabación de su “Fashion week Tour” donde muestra en 360 grados, como se viven las diferentes semanas de la moda, a través de entrevistas, backstages y pasarelas.

Desde Paris, se preparo para ir a Madrid, España, para ser la invitada especial de la segunda edición de “Sprint Color”. Evento que tiene como invitada especial a la diseñadora dominicana Giannina Azar. Entre otros diseñadores Mainz camino para Lina Lavin, Jaul Mercedez y Damaris Rubio.

De regreso en New York Camila fue host de Meta Couture, luciendo diseños de Valda Rainey y Sylnavia

Y para coronar esta primera temporada del Fashion week tour de Mainz, Camila expuso en las pantallas del Times Square , a cargo del productor Dan Entertainment, su esplendido trabajo como modelo y periodista.

Su 2022 finalizará en los próximos días, en Guatemala , esta vez como el rostro y modelo principal de BICA Fashion week”. Invitada por la diseñadora Sheyla Medrano.

Actualmente Mainz, esta produciendo sus workshop “Desafíate a ti mismo con ACTITUD”

“Taller intensivo de actitud, motivación, comunicaciones y modelaje”. Donde enseña todas las habilidades desarrolladas en su carrera.

Pueden ver todos los capítulos del Fashion week tour de Camila Mainz , a través del medio Chileno “La hora” y por “Canal América” en Estados Unidos y Republica Dominicana.

Un prometedor fin de año, que augura un gran 2023, para esta modelo e influencer chilena que sigue destacando como una de las mejores exponentes de la moda y el talento latinoamericano.

@CamilaMainz