Carlos Rivera se reinventa en el encierro

“Simplemente quise cantar mis canciones favoritas ahora que he estado encerrado, espero que lo disfruten tanto como yo” – Carlos Rivera



Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Sony Music/Univision

El artista y compositor mexicano más celebrado de su generación, Carlos Rivera, ocupó el tiempo de confinamiento para grabar sus canciones favoritas a voz y guitarra. Así, de manera genuina eligió 7 canciones que forman parte del proyecto “Si fuera Mía”. De esta manera Carlos experimenta como hubiera hecho estos temas si fueran de él, imprimiendo su voz y estilo.

“Vuelves”, es el primer tema de esta espontánea idea. En este track, Carlos interpreta uno de los temas más conmovedores de la cantante española Rozalén, del disco del 2015, Quien Me Ha Visto.

“Vuelves” es uno de los temas en los que Carlos Rivera ha encontrado algunas de las mejores expresiones de lo que hoy en día representa la canción pop contemporánea. El tema, brillante por lo expresivo de sus melodías y contundencia de sus versos, es una de esas piezas que conmueven hasta lo profundo y que ha atrapado el corazón del compositor mexicano.

¿Donde te encuentras en este momento? ¿Y cómo estás pasando la pandemia?

– Estoy en Ciudad de México. Como todos en casa pasando la pandemia. Por más de que quisiéramos reactivar todo pues realmente poco se puede hacer por ahora. Pero algunas cositas si van saliendo. Ojalá estuviera en Tlaxcala, mi ciudad natal. De repente si voy y me doy una vueltita por allá para estar en contacto con la naturaleza y mis perros, pero bueno por trabajo tengo que venirme para la ciudad. Pocas veces he tenido este tiempo libre y algo bueno que he sacado de este encierro ha sido esa posibilidad de estar con mi familia.

¿Cómo surgió el proyecto “Si Fuera Mía” durante la pandemia? ¿Era algo que ya tenías en mente ó que surgió durante este tiempo?

– En este proyecto se ve y se refleja mi gusto ecléctico en la música. He elegido canciones que no son necesariamente el típico cover. Digamos eso paso con la canción “Vuelves” que es de Rózalen, una cantautora impresionante. Esto también es una forma de mostrar mis artistas favoritos y que mi público conozca cuál es mi gusto musical.

¿Cómo decidiste grabar estas “joyas”?

– Surgió de una necesidad de cantar. Yo tenía mis planes para este año como todos. Después del cierre de mi gira quería irme de vacaciones, descansar, volver a estudiar otra vez. Me quedé con treinta conciertos por hacer. Tenía mi primera gira por New York City y Washington; y otros países de Latinoamérica. De repente y de la nada te cambian los planes y te encuentras en tu casa encerrado. Me armé mi estudio y empecé a tocar guitarra y empecé a grabar canciones que tenia por ahí. Me invita Kany García a cantar juntos y también participé en la canción “Color Esperanza” junto con varios artistas.

Hablemos del vinilo y de Abbey Road:

– Este vinilo es uno de mis mayores orgullos. A pesar de que muchos artistas han estado ahí. Solo hemos sido tres Latinos en hacer un audiovisual: Roberto Carlos, Ricardo Arjona y yo. Y eso lo digo y no me lo creo. Soy el único mexicano y el único que pudo usar el nombre de Abbey Road en la portada por que muchos pueden grabar o hacer audiovisuales, pero usar el titulo o la foto es dificilísimo y nos costo mucho trabajo, pero al final nos lo permitieron.

Llegamos a grabar con la Sinfónica de Londres y estuvieron ahí con nosotros también Tommy Torres, Dan Warner, que en paz descanse y Andrés Castro quienes fueron productores del disco y estuvieron ahí tocando conmigo. Fue muy interesante por que todos ellos soñaban también con estar ahí. Y sí hay mucha gente que sueña, pero poca se arriesga. ¿Yo sabia que era una locura hacer algo en Abbey Road, pero por qué no? La sola idea de buscarlo nos emocionaba. Lo buscamos y lo logramos y nos lleno de mucha ilusión. Es una muestra de que los sueños sí se cumplen; de que no importa que tan inalcanzables sean si se puede.

¿Por qué deciden hacer un vinilo?

– Hacerlo en vinilo era darle su lugar a este proyecto y a las grabaciones junto con la Sinfónica de Londres y todo lo que grabar en Abbey Road significa. También queríamos compartirlo con la industria, queríamos enaltecer el trabajo de los músicos y de esta manera darle el valor al músico y a los productores; y claro vivir ese gran sueño en ese lugar. Y volver a decir “sí logramos esto podemos lograr cualquier otra cosa” y darles fé a los demás que es lo que más nos hace falta recuperar.