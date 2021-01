Carolina Gaitán, “La Gaita” de Colombia renace en este 2021

La talentosa cantante y actriz colombiana nos presenta sus nuevos proyectos actorales y musicales en un año que promete cambiarnos la vida a todos. Buen viento y buena mar a la Gaita!

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: @beatriceaguirre

Carolina Gaitán es una actriz y cantante colombiana. Estudió en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York y su talento y versatilidad le han otorgado dos Premios Tu Mundo de Telemundo. Ha protagonizado series con papeles principales en “Celia”, “Sin Senos Sí Hay Paraíso” y “Narcos”, entre muchos otros. También ha trabajado en varios musicales en el Teatro Nacional de Colombia. Como cantante ha prestado su voz para muchos temas de televisión y tiene su propio álbum compuesto por ella. También participó en el tema promocional “The Greatest Showman” “This is Me”.

Durante un año incierto y en pausa para todos en la industria del entretenimiento “La Gaita”, como cariñosamente la llaman sus amigos, fue parte de la reactivación del medio artístico pues formó parte de dos series que verán la luz el otro año. Además, “La Gaita” sigue componiendo y presentando su música a todos aquellos que la siguen en sus redes sociales.

Te hemos visto grabando un nuevo proyecto en tus redes sociales… ¿de qué se trata? ¿En qué universo estás metida ahora?

– Estoy muy contenta rodando un segundo proyecto desde la segunda mitad del año. Me siento muy afortunada pues en medio de una pandemia he podido hacer parte de la reactivación de la industria. El proyecto en el que estoy actualmente se llama Cannabica y mi personaje es uno de los personajes que más me han generado reto y alegría. Seré “Lola” por segunda vez. Pero una “Lola” periodista y muy diferente a la que interpreté en “Celia”.

Fuiste ganadora como mejor musical en los premios Atrápalo en Colombia. Hablemos de esta puesta en escena y de cómo llegó a ti esta historia.

– Este premio a “Mejor Musical” me llena el alma, pues “Vida, porque sólo hay una” es mi proyecto más personal de todos. El que más corazón ha tenido. Acá no solo hago mis tres pasiones: Actuar, cantar y bailar; sino que además fue concebida y producida por mí. Bajo la dirección y texto de Johan Velandia a quien admiro mucho y me sentí muy contenta de que él aceptara mi propuesta de hablar sobre las verdades y mentiras del universo del entretenimiento.

Te vimos haciendo tu primer livestream, ¿cómo te sientes de estar compartiendo con la gente de una manera tan diferente?

– Estuve apoyando una gran causa a través de cantar en livestream desde el Movistar Arena en pro de las familias damnificadas por la ola invernal en Colombia. Fue muy lindo saber que ni la nueva realidad nos detiene para llegar con la música a las personas y además apoyar en algo tan importante y necesario.

Hablando de la nueva realidad. ¿Cómo pasaste la cuarentena y cómo has vuelto a la “normalidad”?

– Mi cuarentena fue en California, estuvo muy tranquila, cantando, componiendo y haciendo encuentros con otros artistas y amigos desde mi Instagram live. ¡He retomado la vida con mucho trabajo y de nuevo en mi país y eso me tiene muy feliz!

¿Cómo pasaste 24 y 31 de diciembre?

– El 24 y el 31 los pasé con mi familia, vinieron de Canadá mi hermana y mis sobrinas y ha sido muy lindo saber que estamos todos juntos y sanos. Es la mayor bendición.

¿Qué nuevos proyectos vienen para el 2021?

– 2021 será el año en el que saldrán al aire los dos proyectos que estoy terminando de hacer este año. Uno para Netflix y otro para Sony. De resto, viene más música y dejarme sorprender por la vida.

Te vemos super activa en redes en cuanto a ejercicio se refiere, ¿cómo te mantienes en forma?

– Este año ha sido un año en el que le agarré aún más cariño a entrenar, a moverme, hacer más ejercicio. Me motiva montones y me siento haciendo algo bueno por mí. ¡Pongo mi música y me lo gozo!

¿Algunos secretos de belleza de La Gaita?

– Comer 5 veces al día, porciones medianas y sanas y reír muchas veces al día.