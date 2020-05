Catalina Sandino renace en la cuarentena con “The Quarry”,

La actriz colombiana nominada al Premio Oscar vuelve con un papel dramático y conmovedor en "The Quarry" de Scott Teems. Además, nos cuenta cómo ha afrontado la cuarentena y lo feliz que se siente de compartir este tiempo con su hijo.

Catalina Sandino es una actriz y productora colombiana mejor conocida por su nominación al premio Oscar por la película “María Llena Eres de Gracia”. Catalina también ha aparecido en grandes cintas como “Che: Part One” y “Fast Food Nation”.

En esta ocasión hablamos con Catalina acerca de “The Quarry”, película en la cual hace el papel de Celia.

De la novela de Damon Galgut llega este mordaz thriller: un relato de pecado y redención ambientando en el Texas salvaje. Después de matar a un orador en pleno viaje, un fugitivo sin hogar (Shea Whigham, Joker) viaja a una pequeña localidad y se hace pasar por el hombre que mató. Aunque la congregación adora los sermones de perdón del fugitivo, el jefe de la policía local, Michael Shannon, sospecha de éste. En poco tiempo, un descubrimiento aterrador en una mina de la región obligará al asesino a luchar por su libertad.

¿Cómo has pasado la cuarentena y cómo te ha afectado personal y profesionalmente?

– La verdad no tengo una vida social muy movida por lo que al principio no me pareció grave quedarme con mi hijo en casa. Los problemas vinieron después pues no conocíamos zoom ni sabíamos cómo era estudiar en casa. Tuvimos que aprender los dos a la vez, lidiando con los horarios y cosas como cocinar y ejercitarnos en casa. Profesionalmente, teníamos pensado presentar “The Quarry” en el festival South By Southwest, que tuvo que ser cancelada. Fue un acierto que no se diera porque quien sabe cuántas personas hubieran podido ser contagiadas.

Hablemos de “The Quarry” y tu papel de Celia

– Celia es una joven mexicoamericana encargada del albergue en el que se aloja ‘The Man’, interpretado por Shea Whigham, un criminal que, tras un desafortunado encuentro con un viajero interpretado por el actor Bruno Bichir, se hace pasar por predicador y termina dando sermones en inglés ante unos feligreses que sólo hablan español, porque la historia se desarrolla en un pueblito perdido de Texas en el que muchos de los pobladores proceden del otro lado de la frontera.

¿Qué es lo que más te gustó de ser parte de esta película?

– El guion fue lo que más me gustó pues los personajes son concretos, específicos y muy bien delineados. También el hecho de volver a trabajar con Bruno y, por último, tener a Michael Shannon fue esencial.

¿Qué otros proyectos vienen en camino?

– Después de terminar “The Quarry” estuve en Londres filmando “Barbarians”, una historia muy interesante, porque muestra a cuatro personajes en una casa, como parte de un ‘thriller’ en la que cada uno de ellos va revelando cosas que no se esperaban.