Cristina Umaña y Majida Issa reviven a GABO en “Noticia de un Secuestro”

Prime Video nos presenta la serie "Noticia de un Secuestro", inspirada en hechos reales y en el libro de Gabriel García Márquez del mismo nombre.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Prime Video

La emocionante historia llena de suspenso sigue el calvario de un pequeño grupo de personas, quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos – Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo) – y los extraordinarios esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos – Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) Nydia Quintero (Constanza Duque). Noticia de un Secuestro estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

La serie fue dirigida por Andrés Wood quien también es productor ejecutivo y el resto del equipo de producción ejecutiva está compuesto por María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine & Wood), Lourdes Díaz, Stuart Ford y Cristina Garza (AGC Studios), y el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

“Noticia de un Secuestro” es una serie limitada que consiste en seis episodios de una hora de duración y es parte de una creciente lista de contenido local aclamado por la crítica.

Hablamos con Cristina Umaña, Majida Issa, Juan Pablo Raba, el productor Rodrigo García Barcha y el director Andrés Wood y esto nos contaron acerca de la serie que por primera vez muestra la cara de las víctimas y deja de lado la glamorización del narcotráfico para traernos la historia real de lo que pasó en la Colombia de los años 80’s y 90’s.

Rodrigo García, ¿cómo te sientes al llevar de tu padre Gabriel García Márquez ahora como productor de esta serie basada en el libro que ya está cumpliendo 30 años?

– Me da mucho gusto porque no tuve la inoportunidad de colaborar con Gabo y esta es una manera de hacerlo con uno de sus libros favoritos el cual reúne dos de sus grandes pasiones que fueron el periodismo y Colombia. Estoy muy agradecido con las personas que fueron víctimas de esta época como los secuestrados y sus familiares que nos dieron el beneplácito para poder hacer la serie y estoy muy satisfecho la verdad.

Esta historia cuenta el lado de las víctimas… ¿cómo son retratados aquí los victimarios y el grupo de “Los Extraditables”?

– Cuando Rodrigo me invita al proyecto una de las directrices del proyecto es no ver a Pablo Escobar. Se presenta una mirada muy radical de este personaje ya que no aparece en la serie. Esta historia está centrada completamente en las víctimas. Es una mirada distinta a lo que se ha hecho. Más que criticar a las otras series queríamos mostrar el sufrimiento de un país secuestrado.

Majida, hablemos de Diana Turbay, una mujer tan querida por Colombia a quien perdimos…

– Interpretar a Diana Turbay fue un regalo, un privilegio. Una persona muy importante para Colombia y que se ha convertido en un símbolo del periodismo, la búsqueda de la justicia y de la paz y la verdad. Es una responsabilidad muy grande. Como actriz lo más importante fue mostrar el punto de vista humano de Diana como madre y como hija. Me conmovió ver cómo el secuestro afectó su familia.

Cristina y Juan Pablo, ustedes que ya han estado en proyectos como NARCOS, ¿cómo se sienten al hacer este proyecto y actuar como esposos?

– Juan Pablo Raba: Agradecido de poder contar la historia desde el punto de vista de las víctimas. Esta es la verdad. Agradecido de poder trabajar con este grupo y con la plataforma Prime Video y hacer este reto tan especial.

– Cristina Umaña: Agradecida de empezar a contarnos a nosotros mismo la historia desde otro lugar. Puesto que empezamos a invisibilizar a las víctimas por el morbo de estas historias que ni siquiera conocimos. Me parece que Gabo desde su crónica logró mostrarnos algo muy necesario tantos años después.