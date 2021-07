Danny Trejo repasa su turbulenta vida en sus memorias

La vida de Trejo, de 77 años, pasó por muchos rincones oscuros antes de conquistar Hollywood con películas como "Desperado", "Heat" (ambas de 1995), "From Dusk Till Dawn" (1996), y, sobre todo, "Machete" (2010).

Nueva York – Danny Trejo publica este martes sus memorias, que, con el título “Trejo: My Life of Crime, Redemption and Hollywood”, repasan la turbulenta vida de este emblemático actor hispano.

La editorial Atria publica este libro, disponible en inglés y en español y que está escrito entre el propio Trejo y el actor y director canadiense Donal Logue.

La vida de Trejo, de 77 años, pasó por muchos rincones oscuros antes de conquistar Hollywood con películas como “Desperado”, “Heat” (ambas de 1995), “From Dusk Till Dawn” (1996), y, sobre todo, “Machete” (2010).

Trejo creció en el sur de California entre robos y drogas: probó la marihuana a los ocho años y la heroína a los doce.

Aquella adolescencia salvaje le llevó a la cárcel y pasó varios años entre rejas en prisiones como San Quentín o Folsom, tal y como recordó en una entrevista con Efe en 2020.

“Me vi involucrado en una pelea muy fea en la cárcel en la que algunas personas salieron heridas de gravedad. Y nos mandaron al agujero (aislamiento). Recuerdo que le pedía a Dios: ‘Solo déjame morir con dignidad y diré tu nombre cada día’ (…). Cuando salí, me di cuenta de que había hecho una promesa (…) y empecé a ayudar a la gente”, detalló.

En 1969 abandonó la cárcel y en la década de los 80 empezó a trabajar como actor, sobre todo gracias a su aspecto de tipo fiero y duro.

“Cuando estás en la cárcel y sabes que se va a montar un lío en el que muchos saldrán heridos, por dentro estás cagado de miedo, pero por fuera tienes que parecer un asesino. Eso es actuar”, contó.

Se apuntaba a todo lo que le saliera (tiene más de 400 créditos con su nombre en el registro audiovisual IMDb), pero en 1995 llegó su momento con el asesino silencioso de “Desperado”.

Ahí comenzó su idilio con el cineasta Robert Rodríguez, que le convertiría definitivamente en un icono pop en “Machete” (2010) y “Machete Kills” (2013).

Con uno de los rostros más fieros del cine, Trejo es sin embargo una figura muy entrañable en persona y en los últimos años ha dedicado gran parte de su tiempo al activismo social y comunitario con los jóvenes para que no sigan sus pasos en la delincuencia.

También ha destacado en la gastronomía con sus restaurantes de comida mexicana Trejo’s Tacos en Los Ángeles. EFE News