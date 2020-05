Debi Mazar, recuperada del coronavirus: “En EE.UU. no vamos a acabar bien”

Mazar (Nueva York, 1964), que dijo sentirse ya bien y con el ánimo fuerte tras haber dado positivo en marzo por COVID-19, trae ahora a EE.UU. "Arde Madrid", una exitosa y prestigiosa serie española creada por Paco León, que se podrá ver desde mañana en la plataforma MHz CHOICE, y en donde la actriz da vida a un mito de la talla de Ava Gardner.

David Villafranca

Nueva York – Ya recuperada tras ser una de las primeras figuras de Hollywood en dar positivo por coronavirus, Debi Mazar, que mañana presenta la serie “Arde Madrid”, aseguró a Efe que las autoridades de EE.UU. no están haciendo lo suficiente y que el país no va a tener una salida fácil de la pandemia.

“Creo que España e Italia se recuperarán antes de que lo haga Estados Unidos porque, casi todo el tiempo, ordenaron que se cerrara todo el país mientras que aquí tenemos a un Gobierno que realmente no está haciendo nada. Algunos estados han abierto ya boleras. Ahora mismo necesitamos de verdad una bolera, es simplemente genial…”, dijo con sarcasmo.

“De verdad estoy nerviosa porque sé que en EE.UU. no vamos a acabar bien. Y (el coronavirus) continuará circulando porque no hemos cerrado fronteras entre estados, la gente seguirá viajando… No sé cuándo vamos a ver el final de esta situación”, lamentó la actriz.

Mazar (Nueva York, 1964), que dijo sentirse ya bien y con el ánimo fuerte tras haber dado positivo en marzo por COVID-19, trae ahora a EE.UU. “Arde Madrid”, una exitosa y prestigiosa serie española creada por Paco León, que se podrá ver desde mañana en la plataforma MHz CHOICE, y en donde la actriz da vida a un mito de la talla de Ava Gardner.

“Era una de mis favoritas. No tanto por sus películas, aunque me encantaban ‘The Night of the Iguana’ (1964) y ‘The Barefoot Contessa’ (1954), sino porque simplemente me gustaba su energía y su apariencia”, dijo de Gardner.

“Cuando yo era una actriz joven, la veía y pensaba que era muy guapa: tenía el pelo moreno, era delgada, siempre tenía un cigarro en la mano, y siempre parecía que se estaba divirtiendo. A diferencia de otras actrices que estaban como enseñando sus tetas e intentando ser muy sexis, ella era como: ‘¡Me da igual!'”, afirmó.

“Arde Madrid” viaja a la década de los 60 en España, en donde Gardner encontró un singular refugio de Hollywood pese a ser una mujer brava, independiente y de instintos salvajes viviendo en un país muy conservador y con una dura represión bajo la dictadura franquista.

Igual que su alter ego, Mazar también cayó rendida a los encantos españoles y, en particular, de Madrid.

“Me enamoré de España, me enamoré de Madrid. Mira, mi cara estaba puesta en un póster de la Gran Vía con churros y con chocolate cayendo por mi cara”, recordó.

“Iba caminando a todos lados. Cuando no estaba trabajando, que básicamente era nunca, me iba a pasear por Madrid, iba al cine en versión original, me hacía la manicura, hice amigos, iba a los mercados, me asomaba a las iglesias…”, enumeró.

“La cultura de España me pareció simplemente maravillosa. Cuando crecí en Nueva York, siempre me atraía la comunidad latina y me encantaba la salsa. Pero eso era muy diferente a España, que tiene algo como muy sexy, algo como muy oscuro”, argumentó.

Con una brillante ambientación histórica y una muy inteligente fusión de comedia y drama, los ocho capítulos de “Arde Madrid” vinculan, según Mazar, a su creador Paco León con la obra de todo un genio español como Pedro Almodóvar.

“Paco y yo congeniamos de forma mágica. Nos entendíamos el uno al otro incluso cuando no nos podíamos entender (por la diferencia de idioma). Hay intensidad en sus ojos, es muy expresivo con las manos”, apuntó.

“En aquel momento, yo estaba estudiando español a tope. Pero cuando hice la prueba, Paco me dijo: ‘El papel es tuyo, pero suenas como puertorriqueña'”, contó divertida.

Muy orgullosa de haber podido trabajar en Europa, donde cree que cuidan más los proyectos personales y la visión de autor, Mazar, que conectó de forma extraordinaria con el vibrante ambiente de Madrid y la vida en la calle de España, opinó que la pandemia, aunque ha tenido efectos desoladores en ese país, no va a cambiar la forma de ser de los españoles.

“No, no. Mira, el coronavirus es un virus y habrá más en el mundo. Pero estamos en los tiempos modernos y tenemos ciencia y medicina. Y quizá es un ‘shock’ porque es una pandemia global, pero, sabes qué, lo vamos a superar en algún momento”, defendió.

“No sé cuánto nos va a llevar, pero la gente volverá a las calles, necesita las calles. Todo lo del distanciamiento social, ahora funciona, pero la gente necesita abrazos, somos seres humanos. Ahora sí necesitamos parar hasta que se vaya y encontramos una vacuna (…), pero sí creo que España se va a recuperar”, finalizó. EFE News