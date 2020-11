Home » Noticias » Decenas de arrestados en Nueva York en protestas contra el presidente Trump

Decenas de arrestados en Nueva York en protestas contra el presidente Trump

Sobre las 20.00 hora local (01.00 GMT del jueves), los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de "No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA" y "No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista", cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Gustavo Reyes

