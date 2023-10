DIEGO EL CIGALA ANUNCIA NUEVA GIRA 2023

Nueva York – Loud And Live , la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios basada en el Sur de la Florida, anunció hoy la próxima gira del legendario cantante español Diego el Cigala que comenzará el miércoles, 13 de septiembre en El Paso, Texas, en el histórico Plaza Theater. La gira, titulada Obras Maestras , llevará al reconocido cantaor flamenco a catorce ciudades de los Estados Unidos y Canadá en menos de dos meses, finalizando el domingo, 15 de octubre en Washington, DC. La gira anterior del afamado cantaor español con etnia gitana, también fue presentada por Loud And Live el año pasado en diez ciudades norteamericanas a teatro lleno en cada presentación. Esa gira celebró el vigésimo aniversario del álbum “Lágrimas Negras” el cual grabó con el músico cubano Bebo Valdés y que se convertiría en un verdadero hito de la música internacional, nombrado Mejor Álbum del 2003 por el New York Times, ganador de dos premios GRAMMY ® , el premio World Music de la BBC, entre otros galardones, y que vendió más de dos millones de copias a nivel mundial. En esta nueva gira, hace un recorrido por temas que llegaron a su vida para convertirse en imprescindibles como “Corazón loco”, “Historia de un amor” y “Dos Gardenias”, canciones que en su voz han llegado al nivel de verdaderas “obras maestras”. Con más de 30 años de carrera, Diego el Cigala es el cantaor flamenco con más proyección intemacional. Ha ganado seis Latin GRAMMY ® , además de una nominación al GRAMMY, ® por su álbum “Indestructible” y otra como Mejor Artista Solista Tropical en los Premios Billboard ® . Ha vendido más de dos millones de álbumes, y sus giras lo han llevado a más de 30 países en los cinco continentes. Ha colaborado con artistas como Bebo Valdés, Alicia Keys, Alejandro Femández, Ricky Martín, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Mina, Caetano Veloso y Rosario entre muchos otros. “Cigala canta a México”, su álbum número 12, es un homenaje a la música y al pueblo mexicano. Boletos saldrán a preventa de American Express, Spotify y Ticketmaster el lunes, 22 de mayo a las 10 AM. Preventa para el club de fans, Loud And Live y las taquillas de los teatros comienza el martes, 23 de mayo a las 10 AM. Boletos estarán a la venta para el público en general el miércoles, 24 de mayo, 2023 a las 10 AM en la taquilla del teatro y a través de TICKETMASTER.