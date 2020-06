Djimond Hansoo nos da un probadita de “A Quiet Place II”

Antes de que la pandemia del coronavirus inundara la tierra tuvimos el placer de hablar con el actor beninés Djimond Hansoo acerca de una de las películas que iba a ser uno de los éxitos del año “A Quiet Place II".

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Allied Global Marketing/Dreamstime

Todo estaba preparado para la premiere de “A Quiet Place II” el pasado 18 de marzo, pero con el brote inminente del coronavirus y toda la pandemia que este causó hicieron que el director de la cinta John Krasinski compartiera por medio de Twitter la decisión de posponer el lanzamiento de la película. Sin embargo, una semana antes de su estreno tuvimos el placer de hablar con el actor Djimond Hansoo quien entró al proyecto sustituyendo a Brian Tyree Henry luego de que este tuviese que abandonar el filme debido a problemas de programación con los proyectos que tenía agendados.

¿Cómo te sientes al formar parte de esta secuela tan esperada?

– Es realmente emocionante ya sabes hemos trabajado tanto en este proyecto y anticipando ya su filmación por algún tiempo y aunque no hemos visto el producto final y he estado en las ruedas de prensa, pero esta es una de esas películas en las cuales no podemos decir tanto de nuestro personaje o de la trama ya que la dañaríamos.

John Krasinski afirmó que esta es la película de la cual se siente más orgulloso, ¿Podríamos decir que la segunda parte es mejor que la primera?

– ¿Sabes? Fue realmente impresionante el hecho de haber sido llamado para unirme al equipo que desde un principio estaba unido y llegar a esta familia y contar esta historia de nuevo me confirma que es necesario que como artistas nos aventuremos.

Sé que dijiste que no podíamos hablar mucho de tu personaje, pero adelantamos algo…

– (Risas), Hum… Sólo te puedo decir que mi personaje tiene que desaparecer de una forma segura, si sabes de qué hablo.

¿Cómo fue filmar una película tan terrorífica?

– Bueno, debo decirte que no es para nada terrorífico ya que no tenemos monstruos, espíritus o aliens persiguiéndonos lo cual lo hace más difícil para nosotros ya que es nuestra labor hacer creer que todo lo que ocurre es real y jugar el juego. Nosotros debemos crear la intensidad.

¿Podríamos afirmar que “¿A Quiet Place 2” es acerca de familia vs. aliens, una película acerca de sobrevivencia?

– Creo que no se trata acerca de las criaturas considero que es un filme que se trata de la relevancia social de cómo nos enfrentamos en este momento.

¿Cómo fue trabajar con John Krasiniski como director?

– Cuando vi la primera me sentí realmente conmovido con el logro de John a nivel artístico en su debut como director. Esta como te digo no la he visto pero estoy seguro de que será un excelente filme.