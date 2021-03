Domino’s Recauda Más de $13 Millones para St. Jude Children’s Research Hospital

Año récord marca el primer hito de Domino’s hacia nueva instalación de vivienda para paciente

Nueva York – Domino’s Pizza, Inc. la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales, está orgulloso de anunciar que sus tiendas corporativas y franquicias a lo largo del país se unieron para recaudar la cantidad récord de $13 millones para apoyar a St. Jude Children’s Research Hospital en 2020.

La campaña es parte del compromiso que Domino’s hizo en septiembre de 2020 de recaudar $100 millones para 2030. Mientras los clientes y los miembros del equipo estaban recaudando fondos para un primer año fuerte del nuevo compromiso, los preparativos empezaron para iniciar la construcción de The Domino’s Village, una nueva instalación de vivienda para pacientes que las familias de St. Jude pueden llamar hogar mientras sus hijos reciben atención que les salva la vida del cáncer infantil y otras enfermedades potencialmente mortales. Se espera que The Domino’s Village abra sus puertas en la primavera de 2023. Para escuchar a las familias de los pacientes acerca del impacto que representa la vivienda en St. Jude, ve este nuevo video sobre The Domino’s Village: http://bit.ly/The-Dominos-Village.

Más de $10.2 millones de los fondos fueron otorgados por donantes generosos durante la campaña anual de St. Jude Thanks and Giving®. La campaña, que duró 11 semanas del 19 de octubre de 2020 al 3 de enero de 2021, fue la 17a campaña de St. Jude Thanks and Giving. Domino’s ha participado en la campaña desde el año inaugural. Antes de la campaña de 2020, Domino’s le dio la oportunidad a los clientes de redondear el total de su pedido y donar el cambio a St. Jude. Este año, el redondeado sumó más de $2.8 millones.

“Durante un año particularmente difícil, estoy asombrado por la generosidad de los clientes de nuestra marca durante la campaña anual de St. Jude Thanks and Giving”, comentó Ritch Allison, director ejecutivo de Domino’s. “La cantidad récord de fondos recaudado en las tiendas este año dice mucho no sólo sobre la dedicación de los miembros del equipo y los clientes de Domino’s, también sobre el trabajo innovador realizado por St. Jude Children’s Research Hospital.”

El compromiso de Domino’s de $100 millones es el compromiso corporativo más grande en la historia de St. Jude. The Domino’s Village será un hogar lejos de casa para las familias de los pacientes de todo el mundo que son referidos a St. Jude, ofreciéndoles espacios agradables para vivir, comer y jugar.

St. Jude brinda tratamiento a niños con cáncer y otras enfermedades relacionadas que amenazan la vida en todo el mundo. Los descubrimientos hechos en St. Jude son compartidos libremente, por lo que cada niño salvado en St. Jude significa que los médicos y científicos pueden usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más alrededor del mundo. Además de alojamiento y comida, St. Jude cuenta con área de aprendizaje y otros servicios para los pacientes y sus familias. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, viaje, hospedaje o alimentación – porque la única preocupación de un padre debe ser ayudar a su hijo a vivir.