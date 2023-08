El HIPERESPACIO DEL ELETRIC ZOO LLEGA ESTE FIN DE SEMANA DEL DIA DEL TRABAJO

EXPERIMENTA LAS ACTUACIONES FUERA DE ESTE MUNDO Y MUCHO MÁS EN EL ESTRENO DEL FESTIVAL ELCTRÓNICO DE NUEVA YORK

Nueva York – Este fin de semana del Día del Trabajo te invitamos a unirte a nosotros en Hyperspace, que solo se puede experimentar en el principal festival de música electrónica de Nueva York, Electric Zoo, el único lugar del mundo donde sentirás que estás bailando en el cosmos para presenciar todos los planetas del sonido mientras se unen.

Entre los que crean espectáculos de ondas espaciales se encuentra: el debut mundial exclusivo de los artistas más vendidos de la actualidad: Dom Dolla y John Summit presentan ‘Everything Always’. Chris Lake y FISHER’ ofrecerán el debut en el festival de su marca ‘Under Construction’, recién impulsada por su actuación épica en Coachella a principios de este año y que todavía resuena en Internet. No se pierda el debut en Nueva York del proyecto de supergrupo de Kaskade y Deadmau5, Kx5, quienes todavía están en lo más alto de su álbum homónimo que encabezó las listas electrónicas y de baile de Billboard.

Electric Zoo Hyperspace es una verdadera celebración intercultural que te llevará a través de todas las fronteras del espacio y el tiempo. Electric Zoo Hyperspace está destinado a redefinir el panorama cultural con una celebración de una combinación vibrante de música, identidad y empoderamiento. Ya seas un extraterrestre, una criatura de la noche o un ciberelectro punk, todos están invitados. Considere Electric Zoo como su espacio seguro: no es simplemente otro festival de música; es una muestra dinámica de unidad, creatividad e inclusión.

En una era en la que la diversidad y la representación están a la vanguardia de los debates sociales, Ezoo se erige como un faro de progreso, que resume temas que forman parte de nuestras conversaciones diarias. ¿Por qué no te dejas teletransportar?

¡Aquí hay algunos aspectos más destacados que no debe perderse en Electric Zoo!

Para comprar tickets visita https://electriczoo.com/

Vea a sus artistas femeninas favoritas: este año, Ezoo se dedica a derribar barreras proporcionando una plataforma para que las estrellas femeninas brillen. Honeyluv, So Tuff So Cute, Alison Wonderland y Chelina Manuhutu son solo algunos de los más de 25 que se apoderan de los escenarios. Vea a Juliet Fox, quien está haciendo su rara aparición en un festival estadounidense con un impactante set de techno, o vea a las hermanas gemelas Coco & Breezy, respaldadas por Vogue & Refinery 29, mientras lucen atuendos futuristas combinados con una actuación vibrante.

Celebre un mosaico melódico de expresión LGBTQ en el espacio exterior.

Jake Resnicow, conocido como una de las “100 personas LGBTQ más influyentes de OUT100”, es el curador y presentador del primer escenario LGBTQ de Electric’s Zoo, también conocido como el escenario The Dreamland, para una celebración legendaria de la armonía intergaláctica. Vea una variedad de artistas LGBTQ en Electric Zoo que han hecho contribuciones significativas a la industria de la música, como la sensación del House J.Worra, la estrella en ascenso Moore Kismet y el ícono mundial The Blessed Madonna, reconocida por su trabajo con Dua Lipa, Fred Again y más. .

Euforia cósmica al atardecer

¡En Electric Zoo puedes ver estos mágicos atardeceres de la hora dorada de The Chainsmokers, Gryffin, Nora En Pure, GRiZ, Kaskade, Tiësto y más!

Funk astronómico del saxofonista GRiZ

No hay ningún otro lugar en el universo donde puedas sentir tu ritmo en la pista de baile de la nebulosa con GRiZ que aquí, quien es el centro de atención mientras presenta los temas de gravedad cero con tres presentaciones en vivo: su presentación en vivo principal, una puesta de sol inolvidable, Y entregando un set B2B legendario con Zeds Dead. Si está buscando un bis a la luz de la luna, GRiZ se apoderará del Gran Salón del Avant Gardner para la fiesta cósmica posterior del viernes.

Si lo tuyo es el House & Techno, ahí está el planeta Megafox. Un festival dentro de un festival donde podrás hacer jetset a través de su propia entrada y salida dentro del recinto:

Este año Electric Zoo ha presentado el nuevo escenario Megafox dedicado a todo lo relacionado con el house y el techno. Sumérgete en una experiencia de otro mundo como ninguna otra, con la banda sonora proporcionada por Camelphat, Sam Divine, Skream, StephanBodzin (en vivo) y Desert Hearts Crew y más.

Embárcate en un viaje inolvidable mientras descubres el cosmos del talento dentro de la escena del baile electrónico:

Explore una constelación de estrellas en ascenso en nuestra programación meticulosamente diseñada, donde encontrará actuaciones innovadoras de artistas como Gioli & Assia, Peekaboo y HoneyLuv, quien ha sido aclamada como la “Futura estrella de 2023” en BBC Radio 1.

¡Fiestas posteriores con Galantis, FISHER, Skream, Zeds Dead y más!

Electric Zoo mantendrá la fiesta durante toda la noche con algunos de los artistas más emblemáticos como Deadmau5, Madeon, Ilario Alicante, Adventure Club y muchos más en los mejores clubes de Nueva York, incluidos The Brooklyn Mirage, Superior Ingrediants, Webster Hall, The Marquee y ¡más!