El nuevo crucero más grande del mundo viajará al Caribe desde Florida en 2022

Los destinos a los que llegará el Wonder of the Seas comprenden Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín, y San Juan, en Puerto Rico, señaló Royal Caribbean.

Nueva York – El Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, que entrará en servicio el próximo marzo y será el más grande del mundo, tendrá como base a partir de noviembre de 2022 el puerto Everglades (Florida), desde donde realizará viajes de siete noches por el Caribe, según informó la compañía.

Los destinos a los que llegará el Wonder of the Seas comprenden Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín, y San Juan, en Puerto Rico, señaló Royal Caribbean.

Todos los itinerarios incluirán una jornada en CocoCay, una isla privada en las Bahamas propiedad de la compañía de cruceros.

“Estamos muy orgullosos de tener aquí el puerto base de Wonder of the Seas de Royal Caribbean, y esperamos darle la bienvenida el próximo otoño”, declaró el capitán John Murray, director ejecutivo de Port Everglades, situado en la parte central del litoral este de Florida, en la llamada Costa del Espacio y cerca de Orlando.

Murray indicó que es “una excelente noticia para toda nuestra comunidad portuaria y otro aval para nuestro compromiso con la excelencia en brindar una experiencia de clase mundial para nuestros pasajeros de cruceros”.

El Wonder of the Seas, construido en St. Nazare (Francia), mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora y tiene una altura de 9,5 metros.

El tonelaje bruto de este barco es de 236.857 toneladas.

Con capacidad para 6.988 pasajeros y una tripulación de 2.300 personas, su viaje inaugural está previsto para marzo de 2022.

El Wonder of the Seas desbancará en 2022 al Symphony of the Seas, también de Royal Caribbean, como el crucero más grande del mundo. EFE