FAMOSOS que invierten en la bolsa!! ¿Y tú, invertirías?

Que tienen en común Maite Perroni, George López, Mirka de Llanos, Barbara en de Regil, Irina Baeva y Gabriel Soto, pues estas celebridades y muchas más se sumaron a los consejos que la destacada latina Gabriela Berrospi infundió durante la pandemia, enseñando a los latinos a invertir en la bolsa de valores como solución a la situación de estanco que ocasionó el Covid.

Nueva York – Mientras muchos solo vieron lo negativo que traía la crisis generada por el COVID 19, Gabriela Berrospi fundadora del movimiento Latino Wall Street, revolucionó en la pandemia brindando educación financiera en español a la comunidad latina. Muchas personas se sentían ajenas al mercado de valores, ya que en su mayoría toda la información se maneja principalmente en inglés, pero Gabriela busco compartir este conocimiento con su audiencia y especialmente con mujeres latinas como ella, para que puedan elevarse a un nivel superior en su calidad de vida, especialmente en las áreas de inversión y finanzas. Grande fue la sorpresa tras ver que no solo se habían unido muchas personas de la comunidad latina, sino también diversas celebridades como Gabriel Soto, Irina Baeva, Maite Perroni, George Lopez, Myrka Dellanos, chef Franco Noriega, Giselle Blondet, entre otros, buscando alternativas de ingreso en la pandemia. El lanzamiento se volvió viral y fue promovido por celebridades como George López, quien asistió como invitado especial para hablar sobre la importancia de unirnos en el contexto de la desigualdad racial y la igualdad de oportunidades para todos. Gabriela ha dirigido seminarios en persona en América Latina y los Estados Unidos y su movimiento “Latino Wall Street” tiene miembros de todo el mundo, desde América Latina hasta Dubai y Australia. Gabriela ha sido nominada por Yahoo Finance como las 10 mejores emprendedoras de 2020 y seleccionada para el Consejo de Finanzas de Forbes. En los cursos, clases y seminarios de Gabriela, no solo enseña en español las estrategias de Wall Street para generar ganancias en la bolsa – que por tanto tiempo estuvieron ocultas a la comunidad latina – sino que también empodera y enfoca la mentalidad que es necesaria para tener éxito en esta industria. Gabriela atribuye su éxito a una edad tan temprana al desarrollo personal, habiendo trabajado en estrecha colaboración con Tony Robbins (siendo socio Platino) y Bob Proctor, y a la espiritualidad a través de la meditación, siendo graduada del Instituto de Meditación Trascendental en Manhattan fundado por Ray Dalio.

Gabriela asistió a la Conferencia Anual de Accionistas de Warren Buffett el 2 de mayo de 2020, la primera virtual de la historia. Su misión es erradicar la pobreza y crear riqueza generacional para que todos podamos contribuir más a nuestras familias y comunidades y así juntos lograr un mundo mejor al enfocarnos en la transformación de la comunidad latina.

Gabriel Soto

Yo estudié la carrera de Economía, no terminé por entrar en la actuación pero me gusta mucho el tema de las finanzas y decidí entrar a este curso de Trading en medio de la pandemia para enfrentar esta situación. Y aplaudo la labor de Gaby Wallstreet, sobre todo en la comunidad hispana, en enseñar la cultura de lo que es el trading, que permita a las personas hacer un side business, y que desde su computadora en sus casas puedan hacer dinero. Si algo nos enseñó la pandemia es a tener una alternativa de ingreso.



Irina Baeva

Nuestra historia empezó en medio de la pandemia donde todo se paralizó y sentimos la necesidad de sentirnos productivos. Antes de conocer el trabajo de Gaby no sabía que existía una plataforma ni qué debía hacer para invertir. Lo más importante es que nos enseñan y siempre implementan cosas nuevas, masterclass, lives donde te alimentan de información constante que puedes poner en práctica. Me encanto que inclusive Gaby llevó estos conocimientos a una novela en Perú, donde pudo llegar aún a más personas y latinos para que aprendan a invertir.

George López

Los jóvenes, mientras más rápido se den cuenta que el conocimiento es lo que te lleva lejos en lugar de entretener a tus amigos, podrán crecer. Mientras más rápido aprendas de cursos como éste (Latino Wallstreet) que te enseñan cómo empezar, qué necesitas, las personas pueden crecer con la información de ustedes. Nunca te rindas porque todo es posible.

Maite Perroni

Como mujeres podemos seguir a mujeres como tu, que pueden orientarnos, Y enseñar algo que tal vez no conocemos, puesto que no quiere decir que no tengamos la capacidad de entender. Una cosa es el conocimiento y otra el entendimiento. Considero que es muy bueno lo que tú haces y nos nutre muchísimo.



Franco Noriega

Gaby y Latino Wallstreet tienen unos programas increíbles, cuento con un portafolio en el cual invertí en Amazon en su momento, y gracias a esa acción pude abrir mi primer restaurante Baby Brasa.