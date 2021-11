Famosos que usan la terapia IV ¿Qué es y quiénes la usan?

Actualmente seguimos enfrentando los efectos de una pandemia donde el protegernos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico se vuelve una prioridad. Tomar suplementos y seguir una dieta equilibrada son parte importante para lograr una salud óptima, pero buscando una mayor eficacia, la terapia con vitaminas intravenosas, conocida popularmente como terapia IV, o sueroterapia, también puede servir como un poderoso refuerzo, proporcionando un estímulo del sistema inmunológico más rápido y efectivo y las celebridades lo saben. 4everYoung Aventura, una reconocida instalación de salud preventiva dirigida por Miguel Grados, ofrece a los famosos este inigualable tratamiento y aquí te traemos sus reacciones a esta nutritiva terapia.

Liss Vega

@lisvegaoficial

“Cada vez que me coloco mi cocktail de vitaminas, me siento con más energía, y sobre todo me siento más segura pues sé que estoy potenciando mi sistema inmunológico, muy necesario en estos tiempos de Covid”, mencionó la multifacética Lis Vega. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta terapia no es exclusiva de las celebridades y los beneficios se pueden extender a todos quienes la implementan.

Ignacio Baladán

@ignaciobaladan

“Espectacular, no dolió nada así que vengan”.”Es rápido, sencillo, no duele nada”. A pesar de haber existido desde la década de 1970, la terapia intravenosa ha disfrutado recientemente de un aumento en popularidad, especialmente entre las celebridades y atletas.



Sissi Fleitas

@sissifleitas

“Se trata de estar bien por dentro, verse bien por dentro, bien nutrido bien, bien acondicionado”. Esta terapia es una forma segura de obtener todos los beneficios para la salud y las vitaminas necesarias para ayudar a aquellos que luchan contra dolencias y necesitan sentirse lo mejor posible para hacer frente a la pandemia.



Carolina Tejera

@carolinatejera

“Me siento espectacular, con una piel bellísima”. “Lo recomiendo para la piel, para el sistema inmunológico, para todo, no duele nada, divino”. La terapia intravenosa se considera una herramienta importante para estimular el sistema inmunológico y optimizar la salud.

Christopher Millan

@christophermilans

“Estoy haciéndome el IV, poniéndome este cóctel de vitaminas porque me estoy preparando para el show Money Heist, de Casa de Papel que se va a presentar en varias ciudades de los Estados Unidos, y necesito estar con mi energía al máximo nivel para poder cumplir con todos mis proyectos”.