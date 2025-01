“Si alguien dice que no puedes hacerlo: hazlo y toma fotos”

Por: Catherine Guerrero

Grace Gómez, PIX 11 Anchor y Reportera: Cuando el poder de un sueño se hace realidad y una llamada que cambió su vida

La sensación de las noticias Grace Gómez habla de arriesgarse, superar obstáculos, lo que la inspira y su regreso a Nueva York.

Después de iniciar su carrera en Las Vegas, la periodista Grace Gómez, ganadora de ocho premios Emmy, pasó casi una década reportando en Boston. Desde ser presentadora de Telemundo Nueva Inglaterra y NBC Boston hasta trabajar como panelista en debates políticos, Gómez ha llevado su pasión y empatía a cada historia que ha cubierto. Ahora, está de vuelta en Nueva York con una nueva perspectiva y lecciones que compartir.

Los Desafíos de un Sueño

Para Gómez, quien creció en North Bergen, Nueva Jersey, después de llegar a Estados Unidos desde Ecuador cuando tenía 12 años, mudarse a Las Vegas tras la universidad fue un gran salto de fe. Como inmigrante, su camino no siempre fue claro ni fácil, pero nunca dejó que la incertidumbre la detuviera. “Presenté mis historias, produje mis historias, escribí, edité y salí en antena. Para mí, fue algo revelador. Estar en Las Vegas me confirmó que este es el destino que quiero. Estaba ayudando a la comunidad.”

Su infancia estuvo marcada por el sacrificio de sus padres, quienes trabajaban incansablemente para brindarles un mejor futuro a ella y a sus hermanos. “Recuerdo cómo mis padres tenían dos empleos. Sé lo que es estar en esa posición. Mi hermana, que era mayor, me cuidaba mientras mis padres trabajaban largas horas. Puedo conectar con tantas personas que han pasado por lo mismo.”

El Caso de una Mujer Desaparecida: Empatía y Dar Voz a los Silenciados

Al recordar uno de los casos más difíciles que cubrió, Gómez compartió: “Desafortunadamente tuve que cubrir casos realmente terribles. Uno en particular era el caso de una mujer desaparecida. Desarrollamos una relación en la que confiaban en mí… Cuando encontraron su cuerpo siete meses después, fui la primera a la que llamaron. Eso demuestra que, como periodista, en primer lugar, tienes que ser empático, y en segundo lugar, tienes que conectar con el público.”

Conectar a nivel personal con su audiencia ha sido un aspecto clave de su trabajo. “Creo que es una responsabilidad como periodistas dar voz a los que no la tienen,” afirmó. Como inmigrante y periodista latina, Gómez comprende las luchas de las familias trabajadoras. “Creo que como ser humano, no es necesario ser inmigrante para entender la pérdida de la vida o la desaparición de un familiar… A veces siento que me pongo demasiado en su piel, pero mi padre siempre dice: ‘A veces es la única manera de conectar con la gente.’”

El Rol de las Redes Sociales

El auge de las redes sociales ha cambiado la forma en que los periodistas trabajan. “Creo que ha aumentado la capacidad de la gente para contar sus propias historias, y también nos ha ayudado a nosotros. Si algo se vuelve viral, sabemos que debemos seguirlo. Pero también hay mucha desinformación… Como periodistas, usamos las redes para difundir información veraz y desmentir rumores.”

Mantener una conexión genuina con su audiencia es importante para Gómez. En sus redes sociales, comparte sus viajes y aventuras, mostrando aspectos de su personalidad que no se ven en pantalla. “Mi tío siempre decía que la mejor manera de conocer el mundo es viajando. Creo que, al menos, una escapada al año es una necesidad.”

Encuentro con la Naturaleza y el Apoyo Familiar

Para balancear las demandas de su trabajo, Gómez encuentra paz en la naturaleza. “Me encanta el montañismo y el aire libre; revitaliza tu mente y limpia tu alma,” expresó.

Más allá de su carrera, la familia ha sido una base fundamental en su vida y éxitos. “Les atribuyo gran parte de mi éxito porque arriesgaron todo por mí y mis hermanos. Siempre me han apoyado, y eso nunca ha cambiado.” Gómez ha hablado de cómo sus padres sacrificaron su hogar, sus trabajos y su cultura para darles mejores oportunidades en Estados Unidos. “Mis padres ya han pasado probablemente por […] situaciones similares a las que yo he pasado así que ellos ya ven cómo su experiencia… y creo que cuando yo me he sentado y hablado con ellos, mis papas siempre han sido los que me han puesto una perspectiva en muchas cosas.”

Su dedicación y ética de trabajo la han llevado a recibir múltiples reconocimientos, incluyendo ocho premios Emmy, consolidando su lugar en la industria del periodismo.

Consejos para Futuros Periodistas

Para las nuevas generaciones de periodistas, Gómez tiene palabras de aliento: “Todavía tengo el síndrome del impostor… Creo que empieza contigo. Siempre es bueno tener un grupo de apoyo dispuesto a decirte dónde puedes mejorar. También recomiendo tener la mente abierta. Las cosas cambian rápidamente, y es importante adaptarse. Reinventarse no es un fracaso, sino una oportunidad.”

Un Renacimiento en Nueva York: Los Sueños de Grace Gómez Hechos Realidad

De regreso en Nueva York, Gómez experimenta un renacimiento tanto personal como profesional. “Es casi como… ya sabes, cuando eres inmigrante. Siento que en todos los lugares en los que he vivido, como Ecuador, Nueva Jersey, Las Vegas y Boston, he dejado un poco de mi esencia. Ahora que estoy de vuelta en casa, pienso: ‘Este es mi hogar ahora.’”

Después de años de planificación, esfuerzo y perseverancia, Gómez está logrando demostrar que los sueños pueden cumplirse.

Con pasión y dedicación, sigue siendo un ejemplo para la próxima generación de periodistas latinos. “Nueva York siempre fue el objetivo,” concluyó. “Ahora tengo la oportunidad de estar con mi familia y trabajar para mi comunidad. Y alcanzar mi meta de regresar a trabajar en el mercado número 1 de los Estados Unidos es volver al punto de partida.”