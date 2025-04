Grupo Firme se desmarca de corridos y apoya concurso de música no violenta de Sheinbaum

Ciudad de México, 8 abr (EFE).- Mientras servían tacos a los asistentes, los integrantes de Grupo Firme presentaron este martes en Ciudad de México sus dos conciertos de junio en el Estadio GNP Seguros, a la vez que destacaron su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para promover la música sin violencia y mostraron su distancia respecto a los polémicos corridos.

“Claro que apoyamos a la presidenta (Claudia Sheinbaum). Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son corridos ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido, la realidad no es algo que me mueva mucho (…) Nosotros somos más guiados al amor y el desamor”, confiesa a EFE el cantante e integrante del grupo Eduin Cazares.

Además, el vocalista aseguró “no querer sumarse al género ni ponerse en contra” de los corridos, género musical polémico por su gran popularidad en México y la inclusión de celebraciones de la cultura del narco y sus líderes

“Es algo que en realidad a nosotros no nos incumbe y en lo que no estamos. No vamos por esa línea. Nos mantenemos al margen y seguimos haciendo la música que Grupo Firme siempre ha hecho”, sentenció el integrante del grupo natural de Tijuana (noroeste del país).

Este lunes, Sheinbaum presentó la iniciativa musical ‘México canta y encanta’, un concurso que incluirá a jóvenes del país así como a los que viven en Estados Unidos, y que busca promover la música sin violencia, y luchar contra las adicciones en medio de ola de inseguridad vinculada al narco que viven algunas zonas de México.

Cambiar un poquito la narrativa

El mánager del grupo fundado en 2014, Isael Gutiérrez, consultado para la elaboración del programa promovido por la administración de Sheinbaum, comentó que “el artista es libre de expresarse”, pero que la intención no es “censurar la música” sino “cambiar un poquito la narrativa” y “descubrir nuevos talentos”.

El próximo junio, la banda mexicana de música regional batirá un nuevo récord en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), al ser el grupo mexicano que más veces ha llenado el recinto de 65.000 personas con su octavo y noveno concierto.

“Venimos de Hermosillo todavía con una cruda porque esta novena fecha es algo increíble. Ni en nuestros más locos sueños lo habríamos logrado”, expresó emocionado el acordeonista Dylan Camacho.

Sin embargo, Grupo Firme acumula otras hazañas como haber llenado el Zócalo de Ciudad de México con más de 300.000 personas o haber sobrevivido a aguaceros en el mismo Estadio GNP, que casi provocan la cancelación de uno de sus shows.

Justamente el recital del próximo 28 de junio coincidirá con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, por lo que el hermano de Eduin y también vocalista, Johny Cazares, pidió a la gente que fueran a marchar en la mañana y en la tarde al concierto.

“A celebrar que la música está hecha para todos, todas y todes”, afirmó emocionado.

Esta gira también presentará el segundo disco del grupo, ‘Evolución’, el cual llevan preparando varios años y contará con colaboraciones como la artista Gloria Trevi, pues la agrupación sostiene que es el momento de “hacer algo distinto” y “dejar de pensar que esto es un sueño”.