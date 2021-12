Horóscopo semanal (20 – 26 de diciembre)

Encuentra los mejores consejos de mano de nuestros expertos en el tarot.

ARIES.

Las cartas del tarot anuncian recompensa a tu excelencia: hallarás un equipo que será un éxito. Los bendice el Cielo. 58, 16 y 48.

TAURO.

El tarot te pide distancia en forma de desapego. En un examen de conciencia hallarás el valor justo de cada ser. 45, 38 y 13.

GEMINIS.

El tarot en el futuro cercano es el Cielo diciéndote que te sobra fuerza y coraje. Tu éxito se basa en la perseverancia. Bendiciones. 35, 30 y 1.

CANCER.

Una carta que me ha salido, me habla de conflicto, de sufrir pérdida o derrota. Trabaja en tu autoestima, no la confundas con orgullo. 39, 49 y 46.

LEO.

El tarot anuncia una relación estable en un sistema de poder. Quedarás siempre bien parado siguiendo tus principios. 14, 19 y 43.

VIRGO.

Recibo mensaje como el Cielo echándote porras. Tienes la creatibilidad, la habilidad de sobra para lograr tus metas. Convence. 9, 61 y 8.

LIBRA.

Esta semana es un cambio proveniente de la razón. Tomarás tu decisión con total convencimiento y acertarás justo al blanco. 30, 62 y 66.

ESCORPION.

El tarot indica un retiro por salud o traquilidad. Tendrás tiempo de sanar y de ordenar tus ideas. Verás claro. 28, 16 y 53.

SAGITARIO.

El Tarot anuncia que cambiarán tus emociones. Prepárate para volver a abrir el corazón y creer de nuevo. 53, 54 y 21.

CAPRICORNIO.

Viene una gran recompensa financiera basada en la planeación y el trabajo. Se consolida la abundancia. 45, 6 y 38.

ACUARIO.

Las cartas que veo significan restricciones. Tendrás que aprender a reconocer cuando es tu mente la que te limita y abrirla. 41, 29 y 1.

PISCIS.

Esta semana traerá noticias buenas para tu bolsillo. Tendrás que pensar fuera de la cancha y ser honorable para ganar. 60, 22 y 57.