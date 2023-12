JAY WHEELER ANUNCIA SU REGRESO AL COLISEO DE PUERTO RICO CON PARA SIEMPRE

Nueva York – La voz favorita del género urbano, Jay Wheeler, compartió una gran noticia para sus seguidores al anunciar un nuevo concierto bajo el título Para siempre, pautado precisamente para el día del amor y la amistad, el 14 de febrero de 2024, oficializando así su regreso al emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Este anuncio llega en un momento especial para Wheeler, coincidiendo con la celebración de su boda con la cantante venezolana Zhamira Zambrano, que se llevó a cabo este pasado sábado, 2 de diciembre en Puerto Rico. La noticia de esta sorpresa para sus seguidores fue compartida a través de un emotivo video publicado en las redes sociales del artista, generando gran entusiasmo y expectativa entre su fanaticada. “Puerto Rico, mi casa, estoy más que feliz de compartirles que regreso al Coliseo de Puerto Rico en febrero de 2024. Muchas cosas han pasado desde que me acompañaron aquel octubre del 2022 y desde hace rato ya me hace falta su energía y cariño. Por eso vuelvo para cantarles y tenerlos cerca”, compartió Jay Wheeler. Para siempre representa un nuevo logro y reto en la carrera del artista puertorriqueño, tras el éxito rotundo de su primera gira mundial de conciertos, Emociones World Tour, que comenzó en su tierra natal en Octubre de 2022 con cuatro funciones completamente vendidas en el Choliseo. Durante esta gira, Jay Wheeler llevó su música y pasión a diversas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, República Dominicana, México, Chile y marcando su debut en España. Este anuncio llega tras el lanzamiento de su más reciente producción discográfica TRAPPii, con la que el artista urbano incursionó oficialmente en el género del Trap Latino, alcanzando el Top 6 en la lista de Top Latin Albums de Apple Music y en el Top Album Debuts of the Week de Spotify Global. Con “Para Siempre”, Wheeler promete una experiencia única asegurando que será un concierto cargado de emociones y momentos inolvidables para sus seguidores. De igual forma, con este show Wheeler busca solidificar su legado y seguir ofreciendo espectáculos memorables en los que conecta con su audiencia de manera íntima y especial. Escucha “TRAPPii” en todas las plataformas de música digitales.