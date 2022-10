Home » Boom » Jay Wheeler quiere girar para explosionar su música

Jay Wheeler quiere girar para explosionar su música

"Ahora mismo me gustaría irme de gira. Hay muchos lugares que no he ido, no he tocado, no he cantado como Colombia, Argentina, España", indicó en entrevista telefónica a EFE José Ángel López Martínez, nombre de pila del intérprete y conocido por su éxito mundial "La curiosidad".

Gustavo Reyes / / / 70

