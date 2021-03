Jessica Pereira está “Pegando duro” en Rep. Dominican

La sexy presentadora y locutora venezolana revela cómo logró reinventarse en la cuarentena y por qué ahora está más feliz que nunca. Con un canal de Youtube que llega a millones de personas y 3 nuevos productos empresariales.

La locutora y presentadora venezolana Jessica Pereira llegó a la República Dominicana a los 16 años con un contrato de trabajo con Antena Latina para ser la anfitriona del programa televisivo “El Bachatón y Chill Out”. Ese mismo año participó en Miss Venezuela y aunque no logró el tan anhelado título no se rindió y regresó a Santo Domingo en donde comenzó su jornada artística en la radio y la televisión por más de 10 años.

Pero fue en el 2014 cuando conocimos a Jessica en la Gran Manzana por la compañía SBS que la contrató para trabajar en la emisora La Mega. Durante mucho tiempo Jessica nos despertaba en las mañanas con su inteligencia y picara actitud en el show “El Vacilón de la Mañana”.

Debido a un problema legal con su visa en este momento Jessica está en República Dominicana donde es bien conocida y le está yendo mejor que nunca pese a la pandemia por coronavirus. Reactivó su canal de Youtube que es todo un éxito y tiene 3 proyectos empresariales que le están dejando muy buen dinero.

Jessica, no hablamos desde el año pasado. ¿Contémosles a nuestros lectores las razones por las cuales te fuiste de Nueva York y te reintentaste en República Dominicana?

– Pasó que el consulado de Estados Unidos de Norteamérica en Santo Domingo rechazó mi visa de trabajo porque según ellos hay un error en un papel. Estaba en la República Dominicana, país donde tengo residencia desde hace varios años, para renovar mi permiso de trabajo norteamericano y continuar con mis labores en el considerado espacio más escuchado de la radio latina de la ciudad que nunca duerme cuando me llegó una carta diciéndome que había inconsistencias en mis papeles y que debía esperar.

Jessica, ¿entonces qué pasó?

– En este momento todo está en manos de mi abogado. Tuve que pedir un waiver (un perdón o una exención).

¿En qué estás trabajando ahora mismo?

– Estoy trabajando en “Red Extremo a Extremo”, en “Alofoke Radio”, una plataforma que ha crecido gracias a los artistas urbanos y también en mi canal de Youtube donde estoy subiendo entrevistas/charlas mucho más relajadas con grandes artistas del mundo del entretenimiento.

Hablando del canal, ¿cómo surgió la idea de abrirlo?

– La verdad es que tenía el canal de Youtube hace 5 años, pero no lo manejaba. En plena pandemia me surgió la motivación de hacer estas charlas con amigos y artistas y en este momento ya tengo videos que sobrepasan el millón de views. Todo empezó orgánico y se hizo viral y estoy feliz con el resultado.

Nunca te quedas quieta… ¿Cómo va la parte empresarial?

– (Risas), así es. Nunca me quedo quieta. En este momento tengo 3 proyectos de emprendimiento que son Jesslashes, mi marca de pestañas postizas; mi marca de ropa deportiva y un nuevo negocio que tengo con mi esposo donde trabajamos la venta de piezas para casa por E-commerce.

¿Jessica, te vas a vacunar?

– Por supuesto. En República Dominicana aún estamos en la primera fase, pero apenas sea mi turno lo haré sin pensarlo. Invito a todos a que lo hagan.

¿5 secretos de belleza?

1. Soy una fanática del ejercicio. Muchas chicas dicen que su complexión es esbelta. Yo por el contrario sí hago mucho ejercicio

2. Me encanta dormir. Trato de dormir los fines de semana.

3. No uso nada que me dañe la piel.

4. Como súper sano.

5. No fumo y no bebo.

