Jessy Terrero, el mejor director de videos latinos nos presenta “El Ganador”

La serie biográfica autorizada está basada en la vida y carrera de la superestrella de la música latina Nicky Jam. No te la pierdas en NETFLIX!

“Nicky Jam: El Ganador”, la serie biográfica autorizada y basada en la vida y carrera de la superestrella de la música latina, está disponible para los miembros de Netflix en EE.UU. desde el pasado martes 21 de abril. La serie de 13 episodios se estrenó previamente en Netflix a nivel internacional.

La serie está dirigida por el aclamado director de cine y videos musicales Jessy Terrero con quien estuvimos hablando y es producida por Endemol Shine Boomdog, una división de Endemol Shine North America. Juan Diego Medina de La Industria Inc. y Sergio Pizzolante son los productores ejecutivos.

Jessy, antes de hablar de “El Ganador”, cuéntanos… ¿Cómo has pasado la cuarentena?

– La verdad estoy en este momento en la República Dominicana, mi tierra donde he pasado todo este tiempo desde que estalló la epidemia y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos tiempos (risas).

¿Cómo has logrado afrontar el hecho de estar encerrado?

– Lo mejor de estar en este paraíso es que cuando me estreso mucho salgo en la bicicleta y doy un paseo. Me encanta ver la naturaleza ya que me relaja y en las mañanas me voy a la playa.

¡Ahora sí!, hablemos acerca de esta serie.

– Varias cosas son importantes mencionar como por ejemplo que es una serie autobiográfica protagonizada por el verdadero personaje lo cual le da mucho más realismo. Estamos con Nicky muy contentos con el resultado. Él vivió todo lo que contamos, entonces que cuente con su aprobación es importante.

¿De qué va la historia?

“Nicky Jam: El Ganador” cuenta la historia de Nicky y el cómo se convirtió en un exitoso cantante a nivel mundial. Desde sus humildes y difíciles orígenes en Boston hasta su caída en las calles y su regreso para convertirse en el rey de uno de los géneros musicales más populares.

¿Qué tan diferente ha sido cambiar los videos musicales a hacer un documental?

– La mayoría, por no decir que todos los videos musicales, son mágicos… Los espacios, las historias y hasta los efectos nos transportan a un mundo de fantasía que muchas veces no es real. Por el contrario, con este documental todo es real. La popularidad del género le da a nuestra historia, y a otras similares, la oportunidad de llegar a un público mucho más amplio.

Volviendo a los videos musicales cuéntanos… ¿cuál ha sido el video más caro que has hecho?

– ¿El video más caro? Mmmm… (Risas), diría que “Candy Shop” de 50 Cent y Olivia.